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‘Amerika Kuzey Kore’ye Güvenlik Garantisi Sağlayabilir’

13.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin tam nükleersizleşmeye sıcak bakması halinde Amerika’nın Pyonyang hükümeti için güvenlik garantisi sağlayacağını belirtti

‘Amerika Kuzey Kore’ye Güvenlik Garantisi Sağlayabilir’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin tam nükleersizleşmeye sıcak bakması halinde Amerika’nın Pyonyang hükümeti için güvenlik garantisi sağlayacağını ve ülkenin zayıf elektrik altyapısına yatırım yapacağını kaydetti.

Pompeo, Trump yönetimine kadar Amerikalıların Kuzey Kore rejimi tarafından tehdit edilmedikleri bir noktaya gelmelerine ihtimal verilmediğini söyledi ve ilk kez Trump’ın Amerika’yı bu pozisyona getirdiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la iki kez görüşen Pompeo, Kim’in Amerikan halkının amaçlarını paylaştığından emin olduğunu kaydetti.

‘‘Görüşmede hedefler belirlenecek’’

Pompeo’ya göre Kim ve Trump arasında 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşecek zirvede nükleer silahlardan arınma ve güvenlik garantileri konularındaki hedefler belirlenecek.

Pompeo bunun olması halinde Amerika’nın, özel şirketlerin çok büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyan Kuzey Kore’nin elektrik ağını inşa etmesine izin vereceğini kaydetti.

‘‘Doğrudan yardım yapılmayacak’’

Öte yandan CNN’e verdiği röportajda ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Amerikan hükümetinin Kuzey Kore’ye doğrudan yardım yapmayacağını söylemişti.

Pyonyang, nükleer bomba deneme tesisini 23-25 Mayıs arasında bir tarihte devre dışı bırakacağını bildirmiş; batılı gözlemcilerin tünellerin patlatılmasını, araştırma ve güvenlik tesislerinin yok edilmesini izleyebileceklerini duyurmuştu.

Trump, Cumartesi günü Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Teşekkürler. Bu çok akıllı ve samimi bir davranış’’ demişti.

Amerika’nın Kuzey Kore’ye özel sektör tarafından yatırım yapılmasına sıcak baktığını ifade ederken Bolton, Washington’un İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle Tahran’a yönelik yenilenen yaptırımların çok etkili olacağını kaydetti. Bolton, İran ekonomisi için ‘oldukça çürük’ ifadesini kullandı.

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