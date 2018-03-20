Amerika Menbiç’te Kalacak mı?

Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Amerikan güçlerinin Menbiç’te kalmaya devam edip etmeyecekleri konusunda soruya yanıt verdi. Sözcü Albay Robert Manning, “Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim” yanıtını verdi.

Geçen hafta düzenlenen basın toplantısında da Amerikalı Korg. Kenneth F. McKenzie bölgedeki Amerikan güçlerinin güvenliğini sağlamak adına bazı yer değiştirmeler yaptıklarını söylemişti. Korg. McKenzie, Amerikan askerlerinin Menbiç de dahil olmak üzere güneyde de yeniden mevzilendiğini belirtmişti.

Bugünkü basın brifinginde yeniden mevzilenen askerlerin Menbiç’e konuşlanıp konuşlanmadıkları sorusuna sözcü Manning bunu doğrulayacak bir yanıt vermedi.

“Amerikan askerleri Menbiç’te kalmaya devam edecek mi?” şeklindeki bir soruya da Manning, “Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim” diyerek yanıt verdi. Manning ayrıca, Amerikan askerlerini mevcut askeri varlığıyla ilgili olarak da “Net bir şekilde askerlerimizin orada olduğunu ifade ettik” dedi.