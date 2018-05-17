Amerika Özbekistan’la İlişkileri Geliştiriyor

Başkan Donald Trump, Özbekistan’ın reformcu lideri Şevket Mirziyoyev’ı Çarşamba günü Beyaz Saray’da ağırladı. Liderlerin takviminde Orta Asya’da güvenlik durumu, terörle mücadele, ticaret anlaşmaları ve Özbekistan’da insan hakları vardı.

Özbekistan’ı 26 yıl boyunca yöneten diktatör İslam Kerimov’un ölümünün ardından 20 aydır iktidarda olan Mirziyoyev, Amerika’ya yaptığı üç günlük ziyarette Oval Ofis’te başkan Trump’la görüştü. İki lider daha sonra birlikte öğle yemeği yedi. Mirziyoyev, Amerika seyahati sırasında Dışişleri ve Savunma Bakanları ve Dünya Bankası yetkilileriyle de görüştü.

20 anlaşma imzalandı

60 yaşındaki Özbek lider çoğu Müslüman, 32 milyon nüfuslu ülkeye daha fazla Amerikan yatırımı çekmek istiyor. Görüşmede 4.8 milyar dolarlık 20 iş anlaşması imzalandı.

Üst düzey Beyaz Saray yetkililerine göre eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan, son yıllarda Amerikan askerlerinin komşu Afganistan’daki operasyonlarını sürdürmesine yardımcı olarak önemli bir rol üstlendi. Ancak yetkililere göre Amerika buna rağmen Özbekistan’da asker konuşlandırmayı düşünmüyor.