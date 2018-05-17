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Amerika Özbekistan’la İlişkileri Geliştiriyor

17.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Özbekistan’ın reformcu lideri Şevket Mirziyoyev’ı Çarşamba günü Beyaz Saray’da ağırladı. Liderlerin takviminde Orta Asya’da güvenlik durumu, terörle mücadele, ticaret anlaşmaları ve Özbekistan’da insan hakları vardı

Amerika Özbekistan’la İlişkileri Geliştiriyor

Başkan Donald Trump, Özbekistan’ın reformcu lideri Şevket Mirziyoyev’ı Çarşamba günü Beyaz Saray’da ağırladı. Liderlerin takviminde Orta Asya’da güvenlik durumu, terörle mücadele, ticaret anlaşmaları ve Özbekistan’da insan hakları vardı.

Özbekistan’ı 26 yıl boyunca yöneten diktatör İslam Kerimov’un ölümünün ardından 20 aydır iktidarda olan Mirziyoyev, Amerika’ya yaptığı üç günlük ziyarette Oval Ofis’te başkan Trump’la görüştü. İki lider daha sonra birlikte öğle yemeği yedi. Mirziyoyev, Amerika seyahati sırasında Dışişleri ve Savunma Bakanları ve Dünya Bankası yetkilileriyle de görüştü.

20 anlaşma imzalandı

60 yaşındaki Özbek lider çoğu Müslüman, 32 milyon nüfuslu ülkeye daha fazla Amerikan yatırımı çekmek istiyor. Görüşmede 4.8 milyar dolarlık 20 iş anlaşması imzalandı.

Üst düzey Beyaz Saray yetkililerine göre eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan, son yıllarda Amerikan askerlerinin komşu Afganistan’daki operasyonlarını sürdürmesine yardımcı olarak önemli bir rol üstlendi. Ancak yetkililere göre Amerika buna rağmen Özbekistan’da asker konuşlandırmayı düşünmüyor.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Amerika’nın bölgede ‘ortak terör tehdidine karşı işbirliği’ni geliştirmek amacıyla ne yapılabileceğini görmek istediğini belirtti.

Yetkili, Amerika’nın Özbekistan’la daha fazla ekonomik ilişki kurmak, bölgedeki genç ve büyüyen nüfusa ulaşacak bir pazarı güvence altına almak ve Amerikalı şirketler için iş fırsatları oluşturmak istediğini söyledi.

Yetkili, Mirziyoyev’in siyasi suçluları serbest bırakmasından, çocuk işçi sayısını azaltmasından ve Amerika’nın Sesi Özbek Yayın Bölümü’nde çalışan bir muhabirin akreditasyonunu yapmasından memnuniyet duyulduğunu söyledi.

Özbekistan’la yapılan işbirliği anlaşmalarının tarım, iklim değişikliği, ticaret ve eğitimle ilgili olduğu belirtildi.

Siyasi suçlular serbest bırakıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü de 28 siyasi suçlunun ve dört yıldan uzun süredir hapiste olan muhalif insan hakları savunucusu Fahriddin Tillaev’in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Geçen Pazar günü bir grup insan hakları savunucusu 400 kişinin hükümet karşıtı protesto gösterilerine katılmaları ve Kerimov’un emriyle ordu tarafından vurularak öldürülmelerinin 13’üncü yıldönümünde Taşkent’in merkezindeki anıta çelenk bıraktı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Steve Swerdlow, “Bu basit insanca davranış

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