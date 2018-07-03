Amerika-Rusya İlişkilerinde ‘Yeni Başlangıç’ Umudu

Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 16 Temmuz’da yapılması planlanan görüşmesi öncesinde Rusya’yı ziyaret eden Amerikan heyetinin lideri Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby, Amerika-Rusya ilişkilerinin iyileştirilmesinde “yeni bir gün” için umudu olduğunu kaydetti.

Senatör Shelby, iki liderin planlandığı şekilde Helsinki’de bir araya gelmelerine iki hafta kala Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Moskova’da görüştü.

Shelby Lavrov’a “İlişkilerimizin sorunlu olduğunu bilerek buraya geldik ancak Amerika-Rusya arasında daha iyi bir ilişki geliştirilebilir çünkü ortak çıkarlarımız var. Rakip olabiliriz, ancak düşman olmak zorunda değiliz” dedi.

Son olarak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Trump’ın 16 Temmuz’daki resmi zirve başlamadan önce danışmanları olmaksızın baş başa görüşebileceklerini bildirmişti.

Shelby zirvenin “yeni bir başlangıç”, “yeni bir gün” olabileceğine dair umudunu dile getirdi.

Shelby, “Eğer Rusya ve Amerika arasında daha az gerilim olsaydı dünya daha güzel bir yer olurdu” dedi.

Lavrov da Amerika’nın yaklaşan Bağımsızlık Günü’nü kutladı ve “Benim umudum ziyaretinizin iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri yeniden başlatması” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın 2016 Amerikan seçimlerine müdahalesi iddiaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş’tan bu yana en gergin dönemini yaşıyor.

Amerikalı kongre üyeleri ilerleyen saatlerde Rus parlamento üyeleriyle bir araya gelecek.

