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Amerika Savaş Gemilerinden Güney Çin Denizi’nde Gövde Gösterisi

27.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

İki Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi’nde Pekin’in hak iddia ettiği adaların yakınından geçti

Amerika Savaş Gemilerinden Güney Çin Denizi’nde Gövde Gösterisi

İki Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi’nde Pekin’in hak iddia ettiği adaların yakınından geçti.

Konuyla ilgili açıklama iki Amerikalı yetkiliden geldi. Yetkililer bu açıklamayı Reuters’a yaptı. Bu hareketin Çin’in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Bu son hareket, Washington’un Pekin’in stratejik sularda seyir özgürlüğünü sınırlama çabasına karşı çıkması olarak yorumlanıyor.

Amerikalı yetkililer savaş gemilerinin Çin’in komşularıyla hak iddiası konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı Paracel Adaları’nın 12 deniz mili açığından geçtiğini belirtti.

Amerika savaş gemilerinin bölgede yer alan Tree, Lincoln, Triton ve Woody adaları yakınlarında manevralar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ticaret konusundaki anlaşmazlıkla, Trump’ın Kuzey Kore lideriyle görüşmesini iptal etmesi iki ülke ilişkilerini daha fazla gerginleştirmiş durumda.

12 Mayıs’ta uydu fotoğrafları Çin’in karadan havaya füze sistemleri ile gemilere karşı füze sistemlerini Woody Adası’na yerleştirdiğini göstermişti.

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