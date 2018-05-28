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Amerika Savaşlardaki Kayıplarını Anıyor

28.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Anma Günü nedeniyle Washington'da ve ülke çapında, törenler yapılıyor. Başkan Trump, Arlington Mezarlığı'nda bulunan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak. Binlerce eski muharip ve motosikletli, Washington'da motosikletleriyle geçit töreni düzenliyor

Amerika Savaşlardaki Kayıplarını Anıyor

Amerika’da bugün Anma Günü kutlanıyor. Resmi tatil olan bu günde, ABD için savaşırken hayatını kaybetmiş askerler anılıyor.

Washington'da ve ülke çapında, anma törenleri yapılıyor. Başkan Donald Trump, Washington'un hemen dışında bulunan ve ölen askerlerle ülke tarihinde öneme sahip kişilerin defnedildiği Arlington Mezarlığı'nda bulunan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak.

Anma Günü, 1865 yılında, İç Savaş'ın bitiminde, eski köle olan bir grup askerin ölenleri anmak için bir tören düzenlemesi sonrasında gelenekselleşti. Bu ilk törene katılanlar, esir kampında toplu olarak gömülmüş, Kuzey için savaşan askerleri toplu mezardan çıkararak, dini kurallara uygun bir şekilde yeniden gömdüler.

Bu olaydan 50 yıl sonra, sadece İç Savaş'ta değil, ABD adına hayatını kaybeden her asker için ‘Anma Günü’ ilan edildi.

Anma Günü'nün hemen öncesindeki haftasonunda da, binlerce eski muharip ve motosikletli, her yıl Washington'a seyahat edip, motosikletleriyle bir geçit düzenliyor.

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