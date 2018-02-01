‘Amerika Suriye’ye Karşı Yeniden Askeri Harekat Düzenleyebilir’

Üst düzey Amerikalı yetkililer, Trump yönetiminin Suriye'ye karşı caydırıcı amaçlı yeni bir askeri harekat düzenleyebileceğini belirtti.

Amerikalı yetkililer Şam'ın yeni tip kimyasal silah geliştiriyor olma olasılığından endişe ettiklerini de kaydetti.

Reuters haber ajansının geçtiği haberde konuşan Amerikalı yetkililerin isimleri verilmedi.

Amerika geçen yıl Suriye'de düzenlenen bir kimyasal saldırının ardından, Esat güçlerine ait bir hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti. Amerikalı yetkililer, muhabirlere verdiği brifingde, rejime bağlı güçlerin düşük düzeylerde kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Bir yetkili, "Eğer uluslararası toplum Esat üzerindeki baskısını hızlı bir şekilde artırmasa Suriye'nin kimyasal silahları ülkeyi aşarak Amerika'ya bile yayılabilir” dedi.