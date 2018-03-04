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Amerika Ticaret Bakanı Gümrük Vergilerini Savundu

04.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Wilbur Ross uygulanması planlanan gümrük vergilerinin Amerikan ekonomisine etkisinin çok kötü olacağı söyleminin yanlış olduğunu söyledi

Amerika Ticaret Bakanı Gümrük Vergilerini Savundu

Ticaret Bakanı Wilbur Ross uygulanması planlanan gümrük vergilerinin Amerikan ekonomisine etkisinin çok kötü olacağı söyleminin yanlış olduğunu söyledi.

Ross, önerilen gümrük vergilerinin Amerikan ekonomisinin yüzde 1’ini oluşturduğunu kaydetti ve çok sayıda işi yokedeceği, fiyatları artıracağı gibi söylemlerin yanlış olduğunu kaydetti.

Ross bu açıklamayı ABC’nin ‘This Week-Bu Hafta’ adlı programında yaptı.

Ross, Başkan Donald Trump’ın konuyla ilgili olarak birkaç liderle telefonda görüştüğünü de kaydetti.

Gümrük vergilerinin artırılmasıyla ilgili bir istisna planının olmadığını belirten Ross, bununla birlikte olasılıklara kapayı kapamadı.

Hafta sonunda televizyon kanallarına çıkarak gümrük vergisi artırmanın neden olduğu küresel tepkileri frenlemeyi amaçlayan Ross, bunun Amerikan ekonomisine zarar vermeyeceği ve misillemelerin etkisinin az olacağının mesajını vermeye çalıştı.

Trump Perşembe günü Amerika’nın ithal edilen çelike yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Amerika’ya en fazla çelik satışı gerçekleştiren Kanada, istisna arayışında ve eğer planın hayata geçmesi durumunda karşılık vermekle tehdit ediyor.

Ross, Avrupa Birliği’nin karşılık verme tehdidini de önemsiz olarak niteledi.

Trump, Cumartesi günü de Avrupa Birliği’nin karşılık vermesi durumunda Avrupa markalı araçlara vergi getirmekle tehdit etmişti.

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