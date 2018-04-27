'Amerika Yanlış Yoldan Vazgeçmeli'

" Bu konuda diplomasiye çok büyük işler düşüyor. Şu anda Türkiye’yle Amerika arasında iki önemli konu var; 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında bu darbecilerin önemli bir kısmının Amerika’dan himaye gördüğü biçiminde bir anlayış yerleşmiştir. Darbenin arkasında olduğu düşünülen kişi de Amerika’da yaşamaktadır. Türkiye bununla ilgili müracaatlarını Amerika’ya yapmıştır. Takibatını da sürdürmektedir. Bir diğer önemli mesele de; Türkiye’nin Suriye’deki çıkarlarıdır. Yine Amerika’nın da Suriye üzerindeki çıkarlarının dengeli bir şekilde götürülmesi meselesidir. Burada temel yaklaşımımız ne? Temel yaklaşımımız, terörle mücadele konseptini bir kez daha önümüze koyarak, bu mücadelede ortaklıklarımızı, çıkarlarımızı, faydalarımızı maksimum derecede yakınlaştırmaktır. Bu iki meselenin de ipoteğinden Türk-Amerikan ilişkilerini bir an evvel kurtarmamız gerekmektedir. Türk kamuoyu hem IŞİD konusu, hem FETÖ konusunda hem de PKK-YPG ve benzeri örgütler konusunda son derece hassastır” diye konuştu.

Amerika’nın IŞİD’le mücadelede benimsediği yöntemin, bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etme mücadelesi olduğunu kaydeden Avşar,

“ İşte Türkiye’nin itirazı tam da bu noktadadır. IŞİD’le mücadele edilmesi esastır, lazımdır, gereklidir. Fakat bu mücadeleyi başka bir terör örgütü üzerinden vermenin anlamı yoktur. O terör örgütünün o bölgede bütün halkların haklarını kısıtladığı, insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiği açıktır. Bunun için de Amerika ve Türkiye’nin bir araya gelerek yine diplomasi yoluyla ve yine askeri güçlerini müşterek şekilde sahada kullanmak suretiyle hem IŞİD belasıyla, hem diğer bütün terörist yapılanmalardan kurtulması, Suriye’de bir an evvel bir istikrarın temin edilmesi esastır” dedi.

‘Amerika Bu Yanlış Yoldan Vazgeçmeli’

Amerika’nın Türkiye gibi bir ülkeyi, güçlü bir orduyu, NATO’da ortaklığı olan güçlü bir ortağı bırakıp, sahada beraber hareket etmek istemesini Türk kamuoyunun yanlış bulduğunu belirten Avşar,

“ Onun için de biz diyoruz ki bundan vazgeçin, bu yanlış bir yoldur, terör örgütleriyle hareket ederek terörizmle mücadele olmaz. Terörizmle kurumsal bir ilişki içinde olalım. Terörizme karşı ortak bir metin belirleyelim. Hiç kimse diğerinin teröristini onaylamasın, meşru görmesin, ona zemin ve imkan sağlamasın. İnsan haklarını geliştirelim. Toplumsal hayatı daha düzenli, dengeli hale getirelim. Suriye’de ortak politikalar çerçevesinde davranalım. IŞİD’ten kurtulalım. IŞİD, bütün gücünü bir başka terör örgütünün nefes alma mücadelesinden kaynaklanan desteğiyle bulmaktadır. PKK, YPG ve diğer örgütler IŞİD’ı adeta varlık sebebi olarak görmektedir. Ve onların tamamen yok olmasına izin vermemektedirler. Bunlar birbirlerini bir manivela olarak kullanmaktadırlar. Şimdi İkisi de birbirine muhtaç. Onun için de PKK’nın bir diğer terör örgütünü tamamen yok edebileceği düşünülebilir mi? Bu son derece mahsurlu bir yaklaşımdır. Asla böyle bir şeye girmeyeceklerdir. Bizim yapmamız gereken şey nedir? TSK ve Amerika’nın bir araya gelerek, terörle mücadelede hiçbir terör örgütüne taviz vermeksizin, ortak amaç doğrultusunda hareket etmektir“ diye devam etti.