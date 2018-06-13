Amerika Yeni Fırtına Sezonuna Hazırlanıyor

Amerikan acil durum personeli ve güvenlik güçleri, yerel yönetimlerle birlikte çalışarak, bu ay başlayan 2018 fırtına sezonuna hazırlanıyor. Bilimadamları süper güçlü rüzgarların etkisiyle son derece yıkıcı bir fırtına sezonu olacağını tahmin ediyor. Başkan Donald Trump da, Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi FEMA yetkilileriyle görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Yeni fırtına sezonu hazırlıklarına başlayan Teksas eyaleti henüz, geçen yılki Harvey kasırgasının yıkımını tam olarak atlatabilmiş değil. Teksas Valisi Greg Abbott, Başkan Donald Trump’la telekonferans yöntemiyle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalar yaptı: “Hazırız ve günlük olarak çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yolumuza çıkacak engellerle mücadele edebileceğimizden emin olmalıyız”

Harvey Kasırgası Teksas’a rekor düzeyde yağış bırakmıştı. 5 günde yağan yağmur, Amerika’da 1850’den bu yana kaydedilen en yüksek yağış olmuştu. Teksas Valisi Abbott, iki yeni uydu ve gelişmiş gözlem teknolojilerinin fırtınaların gücü ve rotasını takip etmeye yardımcı olacağını söyledi. Eyalet yetkilileri ve yerel yöneticiler ayrıca, acil durumda şehirlerin boşaltılacağı yolların, sığınakların, iletişim hatlarının ve acil durumlarda yardımların ulaştırılması için hazırlık yapıyor.