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Amerika Yeni Fırtına Sezonuna Hazırlanıyor

13.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji uzmanları, bu yaz 16 büyük fırtına ve 5 ila 9 kasırga oluşacağını tahmin ediyor. En güçlü kasırgalar Agustos ayının ortalarında etkili oluyor ve kasırga sezonu Kasım’a kadar devam ediyor

Amerika Yeni Fırtına Sezonuna Hazırlanıyor

Amerikan acil durum personeli ve güvenlik güçleri, yerel yönetimlerle birlikte çalışarak, bu ay başlayan 2018 fırtına sezonuna hazırlanıyor. Bilimadamları süper güçlü rüzgarların etkisiyle son derece yıkıcı bir fırtına sezonu olacağını tahmin ediyor. Başkan Donald Trump da, Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi FEMA yetkilileriyle görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Yeni fırtına sezonu hazırlıklarına başlayan Teksas eyaleti henüz, geçen yılki Harvey kasırgasının yıkımını tam olarak atlatabilmiş değil. Teksas Valisi Greg Abbott, Başkan Donald Trump’la telekonferans yöntemiyle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalar yaptı: “Hazırız ve günlük olarak çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yolumuza çıkacak engellerle mücadele edebileceğimizden emin olmalıyız”

Harvey Kasırgası Teksas’a rekor düzeyde yağış bırakmıştı. 5 günde yağan yağmur, Amerika’da 1850’den bu yana kaydedilen en yüksek yağış olmuştu. Teksas Valisi Abbott, iki yeni uydu ve gelişmiş gözlem teknolojilerinin fırtınaların gücü ve rotasını takip etmeye yardımcı olacağını söyledi. Eyalet yetkilileri ve yerel yöneticiler ayrıca, acil durumda şehirlerin boşaltılacağı yolların, sığınakların, iletişim hatlarının ve acil durumlarda yardımların ulaştırılması için hazırlık yapıyor.

Greg Abbott, “Kızıl Haç ve benzer kuruluşlarla yapılacak çalışmaların mümkün olduğunca kesintisiz şekilde ilerlemesi için önceden koordine edilmesi için çaba harcıyoruz,” şeklinde konuştu.

Geçen yılın yıkıcı kasırgaları Harvey, Irma ve Maria, Teksas’ın büyük bölümü, Louisina, güney eyaletleri, Karayipler ve Puerto Rico’da büyük yıkıma neden oldu. Trump, fırtınalardan sonraki yıkımı gidermek amacıyla yapılan çalışmaları övdü ve bunu büyük bir geri dönüş olarak niteledi: “Yeni bir fırtına sezonuna girerken olacaklara hazırız. Anında müdahele edebilmek için en üst düzeyde hazırlanıyoruz ve mümkün olan tüm kaynakları seferberber ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız da buydu. Federal hükümetin desteklediği, eyalet yönetiminin yönettiği ve yerel yönetimin hayata geçirdiği acil durum müdahalesi en iyi olanıdır ve hedefimiz budur.”

Bilimadamları dünyada hava sıcaklıklarının artması yüzünden daha çok suyun buharlaştığını, bunun da fırtınaların daha çok yağmur bırakması anlamına geldiğini söylüyor. Bu yıl yaşanacak fırtınalarda sıradışı hıza sahip rüzgarlar oluşması bekleniyor. Acil durum yetkilileri halkı yakın gelecekte ortaya çıkacak çok daha şiddetli fırtınalara hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Teksas Acil Durum Yönetimi Nim Kidd, “Eyaletimizde ve ülkemizde bir hazırlık kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. La Grange halkı ve eyaletin diğer bölgelerinde yaşayanlar birbirlerine ve bize yardımcı olmalı ve hep birlikte bu hazırlık kültürünü oluşturmalıyız.”

Meteoroloji uzmanları, bu yaz 16 büyük fırtına ve 5 ila 9 kasırga oluşacağını tahmin ediyor. En güçlü kasırgalar Agustos ayının ortalarında etkili oluyor ve kasırga sezonu Kasım’a kadar devam ediyor.

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