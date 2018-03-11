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Amerika'yı karıştıran olay! Huzurevinde büyük skandal

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2018 09:07 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinde bir aile, 89 yaşındaki yakınlarının beş ay boyunca işkence gördüğü iddiasıyla huzurevini dava etti...

Amerika'yı karıştıran olay! Huzurevinde büyük skandal

ABD'nin Michigan eyaletinde bir aile, 89 yaşındaki yakınlarının beş ay boyunca işkence gördüğü iddiasıyla huzurevini dava etti.

Huzurevinde gizli kamera tarafından kaydedilen 119 ayrı videoda 89 yaşındaki Hussein Younes’ın sözlü ve fiziki olarak taciz edildiği görülüyor.

Bağırsak ameliyatı olan yaşlı adamın, sert bir şekilde yatağından ve tekerlekli sandalyeden kaldırıldığı da kameralara takılan görüntüler arasında.

SU VERİLMEDİ

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Lübnan asıllı yaşlı adamın, huzurevi çalışanlarının ırkçı söylemlerine de maruz kaldığı dava dosyasında yer alan iddialar arasında.

Beş ay boyunca kaldığı huzurevinden ailesi tarafından Aralık 2015’te çıkarılan Younes’ın, bu süre zarfında kilo kaybettiği ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi. Yaşlı adamın odasındaki acil yardım butonunun söküldüğü ve kendisine su verilmediği de dava dosyasında yer aldı.

Autumnwood Huzurevi, söz konusu çalışanların iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

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Huzurevi Amerika

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