Amerika Zor Bir Haftayı Geride Bıraktı

Geçen haftayı da düşüşle tamamlayan Amerikan piyasaları Çarşamba günü yapılan Merkez Bankası Faiz kurulu kararının ardından Perşembe gününe temkinli bir başlangıç yapmalarına rağmen, Washington’dan gelen haberler doğrultusunda Amerika’nın en yakın ticari ortaklarıyla, özelikle de Çin’le arasında “bir ticaret savaşı mı olacak?” korkusuyla sert düşüşler yaşadı. Dow Jones endeksi 724 puan, yani %3 oranında değer kaybetti ve endeks böylece yılbaşından bu yana %10 oranında değer kaybederek “düzeltme” adı verilen aralıkta değer kaybetmiş oldu. Eğer bu düşüş %15-%20’ye varırsa o zaman piyasaların bir krize girdiği kabul ediliyor.
Başkan Trump’ın dün Çin’den gelen milyarlarca dolarlık ürüne gümrük uygulayacağını ve bu kararının 15 gün içinde gerçekleşeceğini açıklamasının dışında piyasaları aşağıya çeken diğer bir gelişme ise teknoloji sektörünün devi Facebook’tan geldi. Facebook’un son günlerde içinde bulunduğu kriz giderek büyüyor, tam olarak rakamlar verilmese de Facebook’un 2016 seçimlerinde 50 milyona yakın kullanıcısının hesaplarının ve özel bilgilerinin Ruslar tarafından hacklendiğinin açıklanması birçok kullanıcının hesaplarını kapatmasına, medyada büyük bir tepkiye ve hatta dün Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in bir açıklama yapmasına sebep oldu. Ama bu açıklamalara rağmen şirketin hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor.
Zuckerberg Kongre’nin önünde ifade vermeye hazır olduğunu söyledi ve New York Times gazetesinde çıkan demecinde, şirketinin hatalar yapmış olabileceğini ama bunu düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Buna rağmen Facebook hisseleri %2,7 oranında değer kaybetti dün yapılan satışlar sonrasında. Şirketin hisseleri Şubat ayından bu yana ise %14 oranında düştü. Bu hisselerin işlem gördüğü Nasdaq endeksi de dün %2,4 oranında geriledi.
Birçok portföy yöneticisi için son bir hafta kabusa dönüştü. Salı günü Bank of America-Merrill Lynch yatırım bankası tarafından yapılan bir ankete göre Washington’dan gelen kararların yarattığı belirsizliğin piyasalar üzerindeki etkisi giderek büyüyor. Birçok uzman Başkan Trump’un vereceği kararların nereye kadar devam edeceğini ve hangi sektörleri etkileyeceğini tahmin etmekte zorlanıyor.
Gümrüklerin arttırılması ve “ticari bir savaş”ın başlaması küresel ekonomi açısından büyük bir problem yaratabilir. Çin’e uygulanacak gümrüklerin aslında etkisi doğrudan tüketicilere yansıyacak çünkü şirketlerin bu mallar için ödeyecekleri verginin artması, tüketiciye sunulan ürünün zamlanması demek.
Bu endişelerin ardından bir de tabii çarşamba günü yapılan Merkez Bankası faiz kurul toplantısından çıkan faiz yükseltme kararı geliyor. Uzmanlar yeni başkan Jerome Powell’dan bu kararı bekliyordı. Nitekim Powell, 2008 finansal krizinden bu yana faiz oranlarını minimumda tutan eski başkan Janet Yellen’dan görevi devralır almaz, ilk toplantıda çeyrek puan artışı kararını verdi. %1,5’tean 1,75’e çıkan faiz oranının önümüzdeki yıl içinde üç kez daha arttırılacağını düşünen oldukça fazla ve bu da ekonominin yavaşlaması anlamına geliyor Amerika için.
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