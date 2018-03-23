Amerika Zor Bir Haftayı Geride Bıraktı

Geçen haftayı da düşüşle tamamlayan Amerikan piyasaları Çarşamba günü yapılan Merkez Bankası Faiz kurulu kararının ardından Perşembe gününe temkinli bir başlangıç yapmalarına rağmen, Washington’dan gelen haberler doğrultusunda Amerika’nın en yakın ticari ortaklarıyla, özelikle de Çin’le arasında “bir ticaret savaşı mı olacak?” korkusuyla sert düşüşler yaşadı. Dow Jones endeksi 724 puan, yani %3 oranında değer kaybetti ve endeks böylece yılbaşından bu yana %10 oranında değer kaybederek “düzeltme” adı verilen aralıkta değer kaybetmiş oldu. Eğer bu düşüş %15-%20’ye varırsa o zaman piyasaların bir krize girdiği kabul ediliyor.

Başkan Trump’ın dün Çin’den gelen milyarlarca dolarlık ürüne gümrük uygulayacağını ve bu kararının 15 gün içinde gerçekleşeceğini açıklamasının dışında piyasaları aşağıya çeken diğer bir gelişme ise teknoloji sektörünün devi Facebook’tan geldi. Facebook’un son günlerde içinde bulunduğu kriz giderek büyüyor, tam olarak rakamlar verilmese de Facebook’un 2016 seçimlerinde 50 milyona yakın kullanıcısının hesaplarının ve özel bilgilerinin Ruslar tarafından hacklendiğinin açıklanması birçok kullanıcının hesaplarını kapatmasına, medyada büyük bir tepkiye ve hatta dün Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in bir açıklama yapmasına sebep oldu. Ama bu açıklamalara rağmen şirketin hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor.