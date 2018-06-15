Amerika'da Futbola İlgi Var mı?

Bütün dünyayı 2018 Dünya Kupası heyecanı sardı. Milyarlarca futbolsever, televizyonlarının başına kilitlenmiş durumda.

Peki Amerika’da durum ne? Amerikan erkek milli futbol takımı, 1986 yılından bu yana ilk kez bu yıl Rusya'da yapılan Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edemedi.

Amerikan Futbol Federasyonu Sözcüsü Michael Kammarman, Amerika'da futbolun şu anda daha önce hiç olmadığı kadar çok ilgi gördüğünü söylüyor.

Spor televizyonu ESPN'in 2014'te yaptığı bir anket, Amerika'da profesyonel futbola olan ilginin 12 ila 17 yaş arasındaki gençler açısından beyzbola duyulan ilgiyle aynı seviyede olduğunu ortaya çıkarmıştı.

2018 tarihli Gallup anketiyse futbolun, Amerikan futbolu, basketbol ve beyzboldan sonra Amerika'daki en popüler dördüncü spor dalı olduğunu gösteriyor. Aynı ankete göre Amerikalılar'ın yüzde 37'sinin izlemeyi en çok sevdiği spor dalı, Amerikan futbolu. Bunu yüzde 11'le basketbol, yüzde 9'la beyzbol, yüzde 7'yle de futbol izliyor.

Michael Kammarman'a göre 1994 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması, Amerika'da futbol açısından bir dönüm noktası oldu.