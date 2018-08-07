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Amerika’da Kuzey Kore Şüphesi

07.08.2018 20:26 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Pyongyang’ı nükleer silahlardan arınma konusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Donald Trump’la Singapur’daki zirvede verdiği taahhüde yönelik adım atmamakla suçladı

Amerika’da Kuzey Kore Şüphesi

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Pyongyang’ı nükleer silahlardan arınma konusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Donald Trump’la Singapur’daki zirvede verdiği taahhüde yönelik adım atmamakla suçladı.

Fox News’a açıklamalarda bulunan Bolton, “yapmamız gereken daha fazla etkili konuşmak” dedi ve Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bolton, zirveden buyana Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma için gerekli adımları atmadığını da kaydetti.

John Bolton ayrıca Amerika’nın Kuzey Kore’ye yönelik ekonomik yaptırımları azaltmayı düşünmediğini de belirtti.

Bolton, Trump’ın Kim’e gönderdiği son mektupta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pyongyang’a gitmesinden bahsettiğini söyledi. Trump da ayrıca Kim’le ikinci bir ziveye istekli olduğunu belirtmişti.

Bu, Bolton’ın üç gün içinde ikinci defa Kuzey Kore’yi eleştirmesi oldu. Bolton’ın açıklamaları Kuzey Kore’nin füze yapmaya ve plutonyum üretmeye devam ettiği yönünde haberlerin Amerikan medyasında yer almasının ardından geldi.

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