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Amerika’da okula silahlı saldırı

18.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Amerika’nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın halen okulda olduğu gelen bilgiler arasında

Amerika’da okula silahlı saldırı

Amerika’nın Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın halen okulda olduğu gelen bilgiler arasında

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