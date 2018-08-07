Amerika'da Sosyal Medya Kuruluşları Komplo Teorilerine Savaş Açtı

Amerika'daki bazı medya kuruluşları, aşırı sağcı komplo teorileri üreten medya kaynağı InfoWars'un yayınladığı içeriklere bundan böyle yer vermeyeceklerini açıkladı.
Apple, iTunes ve podcast uygulamalarından InfoWars kaynaklı yüzlerce podcast yayınını kaldırdığını açıkladı. Facebook ise InfoWars'un kurucusu Alex Jones'a ait dört sayfayı kapattığını bildirdi. Geçtiğimiz hafta InfoWars'a ait bazı içerikleri kaldıran müzik paylaşım uygulaması Spotify ise sitesindeki InfoWars podcast'lerinin tümünün yayınına son vereceği bilgisini paylaştı.
Temelsiz komplo teorileri yaymakla kötü şöhrete kavuşan Alex Jones, 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarının ve 2012'de Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlkokulu'na düzenlenen silahlı saldırının Amerikan hükümeti tarafından planlandığını iddia ediyordu.
Jones ayrıca Müslümanlar ve trans bireylere yönelik kışkırtıcı söylemler kullanmasıyla da biliniyor. Facebook, Jones'a ait içeriği kaldırma gerekçelerinden biri olarak bu gruplara yönelik söylemlerini gösterdi.
Facebook'tan yapılan açıklamada, ”İnsanlara ifade özgürlüğü verilmesi gerektiğine inanıyoruz, ancak Facebook'u kullanan herkesin kendisini güvende hissetmesini de istiyoruz. Bu nedenle başkalarına saldıran ya da aşağılayan nefret söylemleri dahil bu ilkemizi ihlal edenleri Facebook'tan uzaklaştırıyoruz,” denildi.
Facebook, Temmuz ayında da Jones'un kişisel profilini ”zorbalık ve nefret söylemleri” içerdiği gerekçesiyle kaldırmıştı.
Apple da altı InfoWars programlarının beşinin tüm içeriklerini platformlarından kaldırdı. Şu anda iTunes'da sadece RealNews with David Knight başlıklı InfoWars podcast'ı yayınlanıyor.
Apple yayınladığı açıklamada, ”Tüm kullanıcılarımız için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken açık ve net kurallarımız var. Farklı görüşleri olanlara saygı çerçevesine oturduğu sürece geniş bir yelpazede birçok görüşün temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz,” dedi.
Facebook ve YouTube, Temmuz ayında Jones'a ait dört video içeriğini sitelerinden kaldırdıklarını açıklamıştı. Bu videolardan ikisi, hiçbir kanıt göstermeden, Müslümanlar'ın Avrupa'daki bazı kentleri istila ettiğini iddia ediyor, diğeriyle kadın kılığına giren eşcinsellerle ilgili bir programın yapımcılarını satanistlere benzetiyordu.
YouTube da Jones'un sitede 2,4 milyon abonesi olan kanalını, nefret söylemleriyle ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.
Alex Jones, Connecticut'taki ilkokul saldırısında yaşamını yitiren çocukların ailelerinin iftira davası açması üzerine son haftalarda yeniden gündemi işgal etmeye başlamıştı. Jones, artık silahlı saldırının bir aldatmaca olmadığına inandığını söylese de daha önceki iddialarının Amerikan ifade özgürlüğü yasaları çerçevesinde korunduğunu savunuyor.
Jones Temmuz ayında Başkan Trump ve kampanyasını Rusya'yla bağlantıları olup olmadığını soruşturan özel savcı Robert Mueller'ı tehdit etmişti.
Jones, ”Mueller, alaşağı edeceğim ya da bu uğurda öleceğim bir şeytandır,” demişti.
Jones'un görüşleri marjinal olarak nitelendirilse de birçok kişi tarafından takip ediliyor. Trump, 2015 Aralık ayında henüz başkan adayıyken InfoWars'da bir söyleşiye uydu bağlantısıyla katılmıştı.
Trump, Jones'a, ”Olağanüstü bir itibarınız var. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım,” demişti.
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