Amerika’da Tren Kazası

Güney Carolina’da bir yolcu treni yük treniyle çarpıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi de yaralandı.

Yaralıların çoğunda kırıklar olduğu belirtiliyor.

Yolcu treninde 139 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Tren New York’tan Miami’ye doğru gidiyordu. Kazanın Güney Carolina’da eyaletin başkenti Colombia yakınlarında olduğu belirtildi.

Yük treninden 22 bin litre yakıtın çevreye yayıldığı ama bunun kamuya bir zararının olmadığı açıklandı.

Yerel medyaya göre kazanın sabaha karşı meydana geldi.

Yetkililer bütün yolcuların trenden tahliye edildiğini ve bölgede sağlık ekiplerinin bulunduğunu belirtti.

Sadece birkaç gün önce Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerini taşıyan bir başka yolcu treni kamyona çarpmış, kamyonun şoförü hayatını kaybetmişti.