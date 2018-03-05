Amerika’dan Rusya’ya Doğu Guta Suçlaması

Amerika, Suriye’nin doğu Guta bölgesindeki sivil ölümler konusunda Rusya’ya yönelik en sert suçlamalardan birini yöneltti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın Birleşmiş Milletler ateşkes kararını terörle mücadele operasyonları adı altında sivil masumları öldürmek için görmezden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus jetlerinin Humaymim Üssü’nden kalkış yaptığı da vurgulandı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de 30 günlük ateşkes kararına rağmen sivillerin bölgeden çıkışı için günde 5 saatlik ateşkes çağrısı yapmıştı.

Bazı örgütlerin ateşkes dışında tutulması tartışmalara neden olmuştu.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Putin’in 5 saatlik ateşkes çağrısını ‘şaka gibi’ olarak nitelemişti.

Doğu Guta’da 18 Şubat’tan buyana devam eden Suriye ve Rus hava saldırıları ve top atışlarında 600 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Rusya hava saldırıları düzenlemediğini belirtiyor.