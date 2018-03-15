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Amerika’dan Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

15.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Amerika Maliye Bakanlığı, 19 Rus vatandaşına ve aralarında Rus istihbarat dairelerinin de bulunduğu beş gruba yönelik, 2016 seçimlerine müdahale ettikleri ve siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle yeni yaptırım listesi açıkladı

Amerika’dan Rusya’ya Yeni Yaptırımlar

Amerika Maliye Bakanlığı, 19 Rus vatandaşına ve aralarında Rus istihbarat dairelerinin de bulunduğu beş gruba yönelik, 2016 seçimlerine müdahale ettikleri ve siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle yeni yaptırım listesi açıkladı.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Rus devlet yetkililerine ve oligarşilere karşı istikrar bozucu hareketlerinden dolayı ek yaptırımlar olacağını da açıkladı.

Mnuchin, bu yaptırımlar için bir zaman dilimi vermedi.

Mnuchin, “Yönetim Rus siber faaliyetlerini hedef alıyor. Buna Amerikan seçimlerine müdahale girişimi ve kritik altyapıyı hedef alan yıkıcı siber saldırılar dahil” dedi.

Amerikan istihbarat daireleri, Rusya’nın Trump’a destek vermek amacıyla 2016 seçim kampanyasına bilgisayar korsanlığı ve propagandayla müdahale ettiği sonucuna varmıştı.

Rusya, seçime müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

Özel savcı Robert Mueller, Rusya’nın seçime müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturuyor.

Yeni yaptırım listesinde Mueller tarafından suçlanan isimler ve kurumlar da var.

Yeni yaptırımlar, Rus istihbarat servisleri Federal Güvenlik Servisi FSB ve GRU adına çalışan 6 kişiyi de kapsıyor.

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