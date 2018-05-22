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Amerika’dan Venezuela’ya Yeni Yaptırım Uygulaması

22.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Amerika, Nicolas Maduro’nun Venezuela’da altı yıllık yeni dönem için tekrar devlet başkani seçilmesinin ardından ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar açıkladı. Başkan Trump’ın imzaladığı son kararname uyarınca bir zamanlar dünyanın önde gelen petrol ihracatçısı olan Venezuela’yla petrol alışverişi yasaklanıyor

Amerika’dan Venezuela’ya Yeni Yaptırım Uygulaması

Amerika, Nicolas Maduro’nun Venezuela’da altı yıllık yeni dönem için tekrar devlet başkani seçilmesinin ardından ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar açıkladı.

Başkan Trump’ın imzaladığı son kararname uyarınca bir zamanlar dünyanın önde gelen petrol ihracatçısı olan Venezuela’yla petrol alışverişi yasaklanıyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı yasadışı olduğunu söylediği yaptırımları ‘delilik’ ve ‘barbarlık’ diye nitelerken bunun uluslararası yasaları ihlal ettiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro’nun tekrar seçilmesini anayasal düzene ve Venezuela’nın demokrasi geleneğine saldırı olarak değerlendirdi. Pompeo, Maduro yönetiminin Venezuela’da özgür, adil ve şeffaf seçimler yapılmasını sağlayıncaya kadar uluslararası toplum tarafından tecrit edileceğini kaydetti.

Maduro, muhalefet adayı Henri Falcon karşısında oyların yüzde 68’ini alarak başkanlık koltuğuna yeniden oturmuştu. Ancak seçmenin yüzde 52’si muhalefetin boykotu nedeniyle sandığa gitmemişti.

Maduro seçimin ardından uluslararası protesto eylemleriyle karşılaştı. Arjantin, Brezilya ve Kanada ülkedeki büyükelçilerini geri çekti.

Brezilya, Kolombiya ve Meksika’nın da aralarında olduğu 14 ülkeden oluşan bir koalisyon Caracas’la diplomatik ilişkilerini azaltacaklarını bildirdi.

El Salvador ve Küba’ysa Başkan Maduro’yu seçim başarısından dolayı kutladı.

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