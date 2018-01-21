Amerika’dan Yeni Açıklama

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Cumartesi günü Türk ve Rus Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmede belirttiği gibi Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki durumdan, özellikle de masum sivillerin durumundan çok endişeli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, IŞİD'le mücadelede kritik ortak ve NATO müttefiki Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini çözmesini desteklemeye devam ediyoruz denildi.

Açıklamada, "Bununla birlikte Türkiye'ye itidalli olmasını, askeri operasyonlarının sınırlı bir kapsam alanında ve sürede yapmasını, sivil kayıpların önlenmesi için dikkatli olması çağrısı yapıyoruz” denildi.

Açıklamada, bütün taraflara IŞİD'in yenilmesine odaklanılması çağrısı yapıldı ve büyük uluslar için zamanın birlikte çalışarak Suriye halkının barış içinde istikrara kavuşmasını sağlamak olduğu kaydedildi.