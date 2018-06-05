Amerikalı Albay: ‘Irak’taki Türk Güçlerinin IŞİD’e Karşı Çabaları Etkileyeceğini Sanmıyorum’

IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu sözcülerinden Albay Thomas Veale, Irak içerisinde herhangi bir ülke tarafından yürütülecek bir operasyonun Irak hükümetinin izni ve yakın koordinasyonuyla olabileceğini söyledi.
Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Veale, bir gazetecinin, “Türkiye’nin Irak’taki varlığını artırma planlarına” yönelik sorusunu yanıtladı.
Veale, “Irak’ta herhangi bir ülkenin operasyonları, Irak’ın egemen hükümetinin izniyle ve yakın koordinasyonuyla olur. (Irak) Başbakan Ebadi de bunu defalarca ortaya koydu” dedi.
Türkiye’nin koalisyon ortağı ve NATO müttefiki olduğuna, Türkiye’yle çok yakın çalıştıklarına işaret eden Veale, “Türkiye’nin Irak hükümetiyle ikili olarak neler yaptığıyla ve orada koalisyon çalışmalarıyla nasıl etkileşim kurduğuyla ilgili öne çıkan bir endişem yok” ifadesini kullandı.
Veale, aynı gazetecinin, “Irak’taki Türk güçlerinin genişlemesi sizce koalisyonun IŞİD’e karşı çabalarını etkilemeyecek mi?” sorusunu, “Spekülasyon yapamam. Ama etkileyeceğini sanmıyorum. Bence Irak ya da Türk hükümetine gidip sormanız gerekecek çünkü orada bazı müdahaleler olabileceğine işaret eden herhangi bir şey duymuyorum” diye yanıtladı.
Veale, başka bir gazetecinin, “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisindeki Kürt unsurlara verilen silahların geri toplanması planının hala geçerli olup olmadığı ve bu dağıtılan silahlar konusunda Türklere hala bilgi verilip verilmediği” sorusunu da şöyle yanıtladı:
“Dediğim gibi, Türkler koalisyon üyesi ve NATO müttefiki. Onlara her şeyi rapor ediyoruz. Tartışmaların, planların, operasyonların birçoğundan haberdarlar. Pentagon silahların kontrollü ve misyonla doğrudan ilişkili olarak verildiğini net biçimde dile getirdi. SDG’ye sağlanan ekipman misyona uygun nitelikte ve bu misyon da IŞİD’in yenilgiye uğratılması. Dolayısıyla onlara IŞİD’e karşı ihtiyaç duymadıkları silahlar vermiyoruz ve komutanlar da geçmiş taramasından geçiriliyor. Bu komutanlar silahlı ihtilaf hukukuna bağlı kalacaklarını söylediler ve bu silahların misyon tamamlandığında geri toplanacağını anlıyorlar.”
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