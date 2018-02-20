Amerikalı gençlerden Florida katliamı sonrası 'Bir Daha Asla' kampanyası

Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencileri bir silahlı saldırı halinde ne yapılması gerektiğini iyice çalışmış. Okulda yangın eğitimi gibi tatbikatlı saldırı eğitimleri yapılıyor. Güvenlik sistemleri ve girişlerdeki kontroller de cabası. Fakat yine de Sevgililer Günü okula giren tek bir silahlı kişi 17 kişiyi öldürmeyi başardı.

O gün okulda olup hayatta kalanlar ve ABD'nin dört bir yanından başka öğrenciler arasında silahlı saldırıları bu kuşak için 'yeni normal' olarak kabul etmeyi reddeden bir kampanya hızlaşıyor. Çoğu seçmen yaşında bile olmayan binlerce lise çağında öğrenci birer aktiviste dönüşüyor. Kampanya fikirlerini ve eylemlerini sosyal medyadan yaygınlaştırıyor.

Daha önceki saldırılardan farklı olmayan, bu kampanyanın da 'silah satışının kontrolü' talebinde bulunması. Fakat bu kez görüşlerini dile getiren öğrencilerin ateşliliği ve kendilerini ifade etmekteki olgunluğu, bunun daha önceki kampanyalardan farklı olduğuna işaret ediyor.

Parkland saldırısından kurtulanlardan Alex Wind BBC'ye "Newtown'da öğrenciler o kadar gençtiler ki başlarını kaldıramadılar. Ama inanın bana, biz değişim olacağız" dedi.