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Amerikalı Gençlerin Facebook’a İlgisi Azalıyor

12.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırmaya göre, Amerikalı gençler, Youtube, Instagram ve Snapchat’i Facebook’tan daha fazla kullanıyor

Amerikalı Gençlerin Facebook’a İlgisi Azalıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Amerikalı gençler, Youtube, Instagram ve Snapchat’i Facebook’tan daha fazla kullanıyor.

Washington’daki Pew Araştırma Merkezi’ nin yaptığı araştırmaya katılan Amerikalı gençlerden 2016 yılında Facebook’u kullandığını söyleyenlerin oranı, yüzde 51. Bu oran, 2015 yılında yüzde 71’di.

Ankete katılanların yüzde 85’i, YouTube’un şu anda gençler arasında en çok ilgi gören sosyal medya hizmeti olduğunu söylüyor. En popüler ikinci sosyal medya platformuysa yüzde 71’lik oranla Instagram.

Snapchat kullanan gençlerin oranı yüzde 69. Twitter’ı tercih ettiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 32. Amerikalı gençlerin Tumblr ve Reddit adlı diğer sosyal medya platformlarına gösterdikleri ilgiyse yüzde 10’un altında.

En çok hangi sosyal medya hizmetini kullandıkları sorusuna gençlerin yüzde 35’i Snapchat yanıtını vermiş. Katılımcıların yaklaşık yüzde 32’si bu soruya YouTube cevabı verirken, Instagram yanıtı verenlerin oranıysa yüzde 15.

Buarada, ankete katılan gençlerin yüzde 95’i akıllı telefon kullandığını söylemiş. Bu, 2015’te yapılan benzer bir araştırmadan beri kullanımda yüzde 22’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Araştırma, ekonomik durumları ve ırkları farklı gençlerin aynı hizmetlerden hoşlandığını, ama kullanma oranının farklı olduğunu da ortaya koyuyor.

Örneğin, ailesi yılda 30 bin doların altında kazanan gençlerin yüzde 70’i Facebook kullandığını söylerken, bu oran ailesinin yıllık geliri 75 bin doların üzerinde olan gençler arasında yüzde 36.

Ankette, kızlar ve erkekler arasındaki fark da dikkat çekiyor. Kızların yüzde 42’si en çok Snapchat’i kullandığını söylerken, bu platformu kullanan erkeklerin oranı yüzde 29. Öte yandan, en fazla YouTube’u kullandığını söyleyen erkeklerin oranı yüzde 39. Bu oran kızlar arasında yüzde 25.

Pew’un son araştırması, gençlerin büyük bir çoğunluğunun bilgisayar oyunu oynamaktan keyif aldığını gösteren daha önceki bir araştırmayı doğruluyor. Bilgisayarda veya telefonda oyun oynadığını söyleyen gençlerin oranı yüzde 90.

Pazar araştırma firması eMarketer, geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir çalışmada, Facebook’un genç kullanıcıları öngörülenden çok daha hızlı bir oranla kaybettiğine dikkat çekti. Firmanın araştırması, 2018’de, Amerika’da yaşları 12 ile 17 arasında değişen Internet kullanıcılarının yarısından azının, Facebook’u ayda en az bir kez kullandığını gösteriyor.

eMarketer, daha genç kullanıcıların 2018 yılında Facebook’u kullanmayı bırakacağını söylüyor. 11 yaş altı Facebook kullanıcılarının bu yıl yüzde 9 oranında azalmasını bekleyen firma, Facebook’un yine 2018 yılında 24 yaş altı iki milyon kadar kullanıcı kaybedeceği tahmininde bulunuyor.

eMarketer, 24 yaş altı yaklaşık 1,6 milyon gencin 2018’de Facebook’un sahip olduğu Instagram kullanmaya başlamasını da öngörüyor. Öte yandan, 1,9 milyon civarında 24 yaş altı kullanıcının Snapchat’e kayması bekleniyor.

Pew Araştırma Merkezi, geçtiğimiz Mart ayında, yetişkinlerin sosyal medya tercihlerini ölçen bir anket de yaptı. Ankete katılanların yüzde 68’inin Facebook kullandığını söylediği görüldü.

Pew Araştırma Merkezi’nin bulguları, Mart ve Nisan 2018’de, 743 genç ve 1000’den fazla anne babayla yapılan görüşmelere dayanıyor.

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