HABER

Amerikalı General: ‘Askerlerimiz Menbiç’te Kalmaya Devam Edecek’

07.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan koalisyonun en üst rütbeli Amerikalı komutanı, “IŞİD bölgeden temizleninceye kadar” Amerikan askerlerinin Menbiç’ten çekilmeyeceğini bildirdi

Amerikalı General: ‘Askerlerimiz Menbiç’te Kalmaya Devam Edecek’

Korgeneral Paul E. Funk, koalisyon güçlerinin IŞİD mücadelesinin devam ettiğini, bu çerçevede Amerikan askerlerinin Menbiç’te kalmaya devam edeceğini söyledi.

Amerikalı general, IŞİD’in bölgeden temizlendiğine emin oluncaya dek askerlerinin bölgede olmayı sürdüreceklerine dikkat çekti.

Korgeneral Funk’ın bu açıklamaları Türkiye’nin, Amerika’nın askerlerini Menbiç’ten çekmesini istemesinin ardından geldi. IŞİD’in Menbiç’ten atılmasının ardından 2016 yılında bölgeye Amerikan askerleri yerleşti. Funk, Amerikan askerlerinin Türkiye’nin itirazına rağmen bölgedeki Kürt güçlere destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Menbiç’ten çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.

Türkiye’nin bu açıklamaları hatırlatıldığında da General Paul E. Funk, bu konuda bir endişesinin olmadığını kendisinin asker olduğunu ve yalnızca görevini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) olan güven desteğini de yineleyen General Funk, bu güçlerin kimsenin yapamadığı bir şeyi yaparak Rakka’yı geri almayı başardığını söyledi. Funk, bu nedenle de SDG’nin masada kendine bir yer kazandığını belirtti. Amerika IŞİD’le mücadele için kurduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin farklı yerel etnik ve dini gruplardan oluşmasına önem verse de, bu güçlerin büyük çoğunluğunu YPG’liler oluşturuyor.

Türk askerleriyle koalisyon destekli Kürt güçlerinin Menbiç yakınlarında çatışmalar yaşadıkları haberlerinin hatırlatılması üzerine de Amerikalı general bunların çatışma olmadığını, sadece karşılıklı taciz atışları olduğunu söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tecavüz mağduru genç kız duruşmadan bir gün önce intihara teşebbüs etti

Tecavüz mağduru genç kız duruşmadan bir gün önce intihara teşebbüs etti

ABD'den flaş savaş açıklaması!

ABD'den flaş savaş açıklaması!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

İran: Çavuşoğlu Afrin konusunda güvence verdi

İran: Çavuşoğlu Afrin konusunda güvence verdi

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.