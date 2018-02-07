Amerikalı General: ‘Askerlerimiz Menbiç’te Kalmaya Devam Edecek’

Korgeneral Paul E. Funk, koalisyon güçlerinin IŞİD mücadelesinin devam ettiğini, bu çerçevede Amerikan askerlerinin Menbiç’te kalmaya devam edeceğini söyledi.
Amerikalı general, IŞİD’in bölgeden temizlendiğine emin oluncaya dek askerlerinin bölgede olmayı sürdüreceklerine dikkat çekti.
Korgeneral Funk’ın bu açıklamaları Türkiye’nin, Amerika’nın askerlerini Menbiç’ten çekmesini istemesinin ardından geldi. IŞİD’in Menbiç’ten atılmasının ardından 2016 yılında bölgeye Amerikan askerleri yerleşti. Funk, Amerikan askerlerinin Türkiye’nin itirazına rağmen bölgedeki Kürt güçlere destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Menbiç’ten çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.
Türkiye’nin bu açıklamaları hatırlatıldığında da General Paul E. Funk, bu konuda bir endişesinin olmadığını kendisinin asker olduğunu ve yalnızca görevini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.
Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) olan güven desteğini de yineleyen General Funk, bu güçlerin kimsenin yapamadığı bir şeyi yaparak Rakka’yı geri almayı başardığını söyledi. Funk, bu nedenle de SDG’nin masada kendine bir yer kazandığını belirtti. Amerika IŞİD’le mücadele için kurduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin farklı yerel etnik ve dini gruplardan oluşmasına önem verse de, bu güçlerin büyük çoğunluğunu YPG’liler oluşturuyor.
Türk askerleriyle koalisyon destekli Kürt güçlerinin Menbiç yakınlarında çatışmalar yaşadıkları haberlerinin hatırlatılması üzerine de Amerikalı general bunların çatışma olmadığını, sadece karşılıklı taciz atışları olduğunu söyledi.
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