HABER

Amerikalı General Scarrapotti Türkiye’de

01.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le görüştü. Görüşmelerde ana gündem maddesi olarak Suriye ve diğer bölgesel konular masaya yatırıldı

Amerikalı General Scarrapotti Türkiye’de

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’de temaslarda bulunuyor.

Amerikalı orgeneral ziyaretinin ilk gününde Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le görüştü.

Görüşmelerde ana gündem maddesi olarak Suriye ve diğer bölgesel konular masaya yatırıldı.

Scaporrotti’nin ziyareti, iki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasındaki tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor. Trump yönetimi, terör ve casusluk suçlamalarıyla yargılanan rahip Brunson’in serbest bırakılmaması halinde Türkiye’yi ağır yaptırımlarla tehdit ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Scaparrotti’yle görüşmede “Irak ve Suriye’deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu” belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Türkiye ve ABD, Suriye’de stratejik öneme sahip Menbiç kentine ilişkin bir “yol haritası” üzerinde anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında Türk ve koalisyon askerleri Menbiç’in iki yakasında eşgüdümlü ancak birbirinden bağımsız devriye misyonları başlatmıştı. Şimdi ortak devriyelerin başlaması için hazırlıklar yapılıyor.

Amerikalı generalle görüşmelerde de yol haritasının uygulanma süreci, atılacak adımlara dair planlamalar ve hazırlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.

İki ülkenin üzerinde uzlaştığı yol haritası, Menbiç’ten YPG unsurlarının çekilmesini içeriyor. Menbiç’teki YPG varlığı Türkiye ve Amerika arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu. Anlaşma, Kürt milislerin çekilmesinden sonra kasaba çevresinde güvenliği Türk ve Amerikan kuvvetlerinin birlikte sağlamasını öngörüyor.

İki taraf şu ana kadar 23 devriye misyonunu tamamladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında ortak devriyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermemiş ancak bunun “aylar değil haftalar içerisinde” olabileceğini söylemişti. Mattis, şu anda ortak devriyelere yönelik planlama aşamasında olduklarını ve bu devriyeler başlamadan önce yürütülecek eğitimlerde kullanılacak ekipmanın İncirlik’e getirildiğini belirtmişti.

Türk basınında yer alan haberlere göre, Scaparrotti Türkiye’deki temasları kapsamında yarın da Adana’daki İncirlik Üssü ve İzmir’deki NATO üssünü ziyaret edecek.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Köpek sevgisi bacaklarından etti!Köpek sevgisi bacaklarından etti!
Erdoğan: İdam parlamentodan geçerse onaylarımErdoğan: İdam parlamentodan geçerse onaylarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İlginizi Çekebilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.