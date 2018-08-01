Amerikalı General Scarrapotti Türkiye’de

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’de temaslarda bulunuyor.
Amerikalı orgeneral ziyaretinin ilk gününde Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le görüştü.
Görüşmelerde ana gündem maddesi olarak Suriye ve diğer bölgesel konular masaya yatırıldı.
Scaporrotti’nin ziyareti, iki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasındaki tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor. Trump yönetimi, terör ve casusluk suçlamalarıyla yargılanan rahip Brunson’in serbest bırakılmaması halinde Türkiye’yi ağır yaptırımlarla tehdit ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Scaparrotti’yle görüşmede “Irak ve Suriye’deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu” belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.
Türkiye ve ABD, Suriye’de stratejik öneme sahip Menbiç kentine ilişkin bir “yol haritası” üzerinde anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında Türk ve koalisyon askerleri Menbiç’in iki yakasında eşgüdümlü ancak birbirinden bağımsız devriye misyonları başlatmıştı. Şimdi ortak devriyelerin başlaması için hazırlıklar yapılıyor.
Amerikalı generalle görüşmelerde de yol haritasının uygulanma süreci, atılacak adımlara dair planlamalar ve hazırlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.
İki ülkenin üzerinde uzlaştığı yol haritası, Menbiç’ten YPG unsurlarının çekilmesini içeriyor. Menbiç’teki YPG varlığı Türkiye ve Amerika arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu. Anlaşma, Kürt milislerin çekilmesinden sonra kasaba çevresinde güvenliği Türk ve Amerikan kuvvetlerinin birlikte sağlamasını öngörüyor.
İki taraf şu ana kadar 23 devriye misyonunu tamamladı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında ortak devriyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermemiş ancak bunun “aylar değil haftalar içerisinde” olabileceğini söylemişti. Mattis, şu anda ortak devriyelere yönelik planlama aşamasında olduklarını ve bu devriyeler başlamadan önce yürütülecek eğitimlerde kullanılacak ekipmanın İncirlik’e getirildiğini belirtmişti.
Türk basınında yer alan haberlere göre, Scaparrotti Türkiye’deki temasları kapsamında yarın da Adana’daki İncirlik Üssü ve İzmir’deki NATO üssünü ziyaret edecek.
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