Amerikalı Generalden Türkiye’ye Ziyaret

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti bu hafta Türkiye’de temaslarda bulunacak.
Amerika Savunma Bakanlığı (Pentagon) ziyareti doğruladı ancak tarih vermedi. Türk basınında ise Amerikalı generalin 1 Ağustos Çarşamba günü Ankara’yı ziyaret edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ele alınacak.
Haberde, Scaparrotti’nin 2 Ağustos Perşembe günü İncirlik Üssü’nü ziyaret edeceği ve ardından İzmir’e geçeceği belirtildi.
Scaparrotti en son 27 Haziran’da o dönem Genelkurmay Başkanı olan, şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüşmüştü. Görüşmede özellikle Menbiç yol haritası üzerinde konuşulduğu açıklanmıştı.
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