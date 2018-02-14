Amerikalı kadın bir sabah uyandığında İngiliz aksanıyla konuşmaya başladı

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Michelle Myers, şok edici bir tıbbi durumla karşı karşıya kaldı.
Independent gazetesinde yer alan habere göre; şiddetli migren ağrısı yaşayan Amerikalı kadın uykuya daldı ve şaşırtıcı bir şekilde İngiliz aksanıyla uyandı.
Eski güzellik kraliçesi Michelle Myers, Amerika Birleşik Devletleri'nden hiç ayrılmamış olmasına rağmen İngiliz aksanıyla konuşuyor.
Yabancı Aksan Sendromu adı verilen bu durumun genellikle bir nörolojik hasar ile ilişkili olduğu düşünülüyor.
Teksas Üniversitesi'ne göre; Yabancı Aksan Sendromu "konuşmada ani bir değişikliğe neden olan bir konuşma bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Böylece kişi, yabancı bir aksanla konuşmaya başlıyor. Bu durumun çoğunlukla inmeden kaynaklanan beyindeki hasar ve travmaya bağlı olduğu kaydedildi.
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