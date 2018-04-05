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Amerikalı kadın soyağacı sitesiyle gerçek babasının ailesine tüp bebek tedavisi uygulayan doktor olduğunu öğrendi

05.04.2018 05:26 | Son Güncelleme

ABD'de Kelli Rowlette adlı bir kadın, Ancestry.com (Soyağacı.com) adlı internet sitesine DNA'sını göndermesiyle gerçek babasının, hem anne ve babasının tüp bebek tedavisini hem de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor olduğunu öğrendi. Durumu öğrendikten sonra 'büyük bir yıkım yaşayan' aile doktora dava açtı.

Amerikalı kadın soyağacı sitesiyle gerçek babasının ailesine tüp bebek tedavisi uygulayan doktor olduğunu öğrendi

ABD'de Kelli Rowlette adlı bir kadın, Ancestry.com (Soyağacı.com) adlı internet sitesine DNA'sını göndermesiyle gerçek babasının, hem anne ve babasının tüp bebek tedavisini hem de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor olduğunu öğrendi.

Gerald E. Mortimer adlı doktorun, 36 yıl önce uyguladığı tüp bebek tedavisi sırasında kendi spermini kullandığını öğrenen aile doktor aleyhine dava açtı.

Amerikan basının gündemine düşen davada Kelli Rowlette adlı 36 yaşındaki kadının Ancestry.com internet sitesinden gelen sonuçlara önce inanmadığı aktarılıyor.

Dava dosyasına göre 1980'lerde Howard Fowler and Sally Ashby adlı çift, doğurganlık sorunları yaşamaları üzerine Idaho'daki Gerald E. Mortimer adlı doktor tarafından tedavi görmeye başlıyor.

Uygulanacak tüp bebek tedavisi kapsamında baba Fowler'ın sperm sayısının az olması dolayısıyla hem Fowler'ın hem de bir donörün sperminin kullanılmasına karar veriliyor.

Çift, donörün, üniversitede okuyan, 1,80 boyunda, kahverengi saçlı ve mavi gözlü bir erkek olması talebinde bulunuyor.

Doktorun bu özelliklere uyan birinin bulunduğunu söylemesiyle tedavi uygulanıyor.

Ancak çift kızları Rowlette'e tüp bebek tedavisi gördüklerinden hiçbir zaman bahsetmiyor.

Taşınırlarken ağlamış

Bu yüzden Rowlette, Ancestry.com'dan gelen sonuçlarda 800 kilometre uzakta yaşayan bir doktorun adının babası olarak çıkmasını internet sitesinin güvenilmezliğine yoruyor ve bunu annesi Sally Ashby'ye anlatıyor.

Ancak anne Ashby, doktorun adını görünce gerçeğin ne olduğunu anlıyor.

Anne Ashby, sonraki yıllarda da doktoru olmaya devam eden Mortimer'ın, aile olarak Washington'a taşınma kararı aldıklarında ağladığını anımsıyor ve doktorun kızının babası olduğunu bildiğini anlıyor.

Çift daha sonradan boşanmış olduğu için anne Ashby, bu durumu eski eşi Howard Fowler'a anlatıyor.

Dava dosyasına göre bu gerçeği öğrendikten sonra yıkılan çift, kızlarına şüphelendikleri bu durumu anlatmamaya kararı veriyor.

Doğum belgesini buluyor

Ancak birkaç ay sonra Kelli Rowlette, eşyaları arasında gezinirken doğum sertikasını buluyor ve sertifikada doğumu gerçekleştiren doktor olarak Mortimer'ın imza attığını görüyor.

Rowlette bu ismin DNA test sonucunda çıkan doktorla aynı isim olduğunu görünce durumu anlıyor, şoke olmuş bir biçimde anne ve babasını arıyor.

Dava dosyasında ailenin bu durumdan büyük bir yara aldığı ve derin bir sarsıntı geçirdiği aktarılıyor.

Dava dosyasına göre çift, "Doktorun kendi spermini enjekte edeceğini bilseydik tedaviye devam etmezdik" açıklamasında bulunuyor.

'Beklenmedik bağlantılar'

Doktor Mortimer'a dava kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında tıbbi ihmal, sahtekarlık, ihmalkarlığından ötürü duygusal sıkıntıya yol açmak ve sözleşmeyi ihlal etmek suçlamaları yöneltildi.

Ancestry.com internet sitesi ise davayla ilgili Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada 'en doğru sonuçları insanlara sunmaya çalıştıklarını ancak bazen bunun beklenmedik bağlantılara yol açabileceğini' söyledi.

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