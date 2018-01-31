Amerikalı Komutandan Afrin Açıklaması: Ortağımızın Dikkatinin Dağılmasını İstemem

Irak'taki en üst düzey Amerikalı komutan Korgeneral Paul Funk, Irak-Suriye sınırındaki Kaim kasabasını ziyareti sırasında Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Funk, Afrin'deki çatışmanın Suriye'nin diğer bölgelerindeki IŞİD savaşçılarının üzerindeki baskıyı ortadan kaldırabileceğini kaydetti.

Funk, YPG'yi kastederek "Ortağımızın dikkatinin dağılmasını istemem, bu Suriye tarafında IŞİD'e karşı devam eden bir savaş” dedi.

Irak güvenlik güçleri Aralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti. Afrin harekatının başlamasıyla Irak sınır güçleri Suriye ile olan sınır bölgesinde IŞİD hareketliliğinin arttığını belirtiyor.

Suriye sınırından çok uzak da olmayan Irak'ın batısında konuşlanmış Yarbay Brandon Payne de Suriye Demokratik Güçleri'nin Afrin'deki çatışmaya fazla odaklanması durumunda, bunun Suriye Demokratik Güçleri'ni bu bölgeden çekebileceğini belirtti.

Moskova: "Afrin'de yüzlerce kişi yaşamını yitirdi"

Bu arada Rusya'dan da Afrin harekatıyla ilgili açıklama geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin askeri operasyonları sırasında aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerce kişinin yaşamanı yitirdiğini belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptı.