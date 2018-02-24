Amerikalı Öğretmenler Silah Taşımaya Karşı

Amerika’da geçen hafta Florida’da bir okula düzenlenen ve 14’ü öğrenci 17 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırı sonrası silahlanma yasası konusunda nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. Başkan Donald Trump’ın öğretmenlerin silahlandırılmasıyla ilgili sözleri, öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Amerika’nın en büyük öğretmen sendikası, Başkan Donald Trump’ın okul saldırılarını önlemek için öğretmenlerin silahlandırılmasıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Sendika, okulları şiddetten korumak için öğretmenleri silahlandırmanın yararlı olmayacağı düşüncesinde.
Ulusal Eğitim Birliği Başkan Yardımcısı Becky Pringle, Trump’ın fikrine karşı çıkıyor: “Öğretmenleri silahlandırmak iyi bir fikir değil. 30 yıldan fazla eğitmenlik yapıyorum. Silah taşıma sorumluluğunu, silah eğitimi almayı düşünemiyorum. Çevremde sürekli silahların olduğunu aklıma getiremiyorum. Başkan ve diğerleri tarafından dile getirilenler bana cezaevi çağrışımı yapıyor, öğretmenler silahlı gardiyan, öğrenciler de mahkum gibi”
Pringle, bunun daha fazla kazalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor: “Eğer öyle bir çevrede daha fazla silah olduğunu düşünürseniz, daha fazla kaza ve kayıp yaşanabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu Daha fazla korkuyu da yanında getirecek.”
Pringle, eğitim camiasının bu düşüncenin arkasında olduğuna da vurgu yapıyor: “Size Ulusal Eğitim Birliği’nin 3 milyon üyesinin, öğretmenleri silahlandırmanın okullarımızı, öğrencilerimizi, severek yaptığımız işimizi daha güvenli hale getirmeyeceği fikrini savunacağını söyleyebilirim. Öğretmenlerimizi silahlandırmak çözüm değil. Bunu savunan herhangi bir yasa tasarısına karşı olacağız”
Sadece eğitimciler değil, öğrenciler de öğretmenlerin silahlandırılmasına karşı: “Bir öğretmen okulda silah taşısa korkarım. Çünkü insanlar ellerini ceplerine ya da çantalarına attıklarında vurulduklarına dair çok haber duyuyoruz. Eğer bir çocuk öğretmenin çantasına bir defter için bakacak olursa onun silahını almaya çalıştığı düşünülebilir.”
Başkan Donald Trump ise öğretmenleri silahlandıralım demediğini, eğitimli öğretmenlere verilecek silahlarla okula gelen kötü niyetli birine anında karşılık verilebileceğini söylediğini kaydetti.
Trump, bu konuda da Amerika’daki bazı yayın organlarını yalan haber yapmakla da suçladı.
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