Amerikalı Öğretmenler Silah Taşımaya Karşı

Amerika’da geçen hafta Florida’da bir okula düzenlenen ve 14’ü öğrenci 17 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırı sonrası silahlanma yasası konusunda nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. Başkan Donald Trump’ın öğretmenlerin silahlandırılmasıyla ilgili sözleri, öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Amerika’nın en büyük öğretmen sendikası, Başkan Donald Trump’ın okul saldırılarını önlemek için öğretmenlerin silahlandırılmasıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Sendika, okulları şiddetten korumak için öğretmenleri silahlandırmanın yararlı olmayacağı düşüncesinde.

Ulusal Eğitim Birliği Başkan Yardımcısı Becky Pringle, Trump’ın fikrine karşı çıkıyor: “Öğretmenleri silahlandırmak iyi bir fikir değil. 30 yıldan fazla eğitmenlik yapıyorum. Silah taşıma sorumluluğunu, silah eğitimi almayı düşünemiyorum. Çevremde sürekli silahların olduğunu aklıma getiremiyorum. Başkan ve diğerleri tarafından dile getirilenler bana cezaevi çağrışımı yapıyor, öğretmenler silahlı gardiyan, öğrenciler de mahkum gibi”