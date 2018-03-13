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Amerikalı Rahip Brunson Hakkında Ömür Boyu Hapis Cezası İstendi

13.03.2018 18:30 | Son Güncelleme

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi davası kapsamında ‘FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Amerikalı rahip hakkında ömür boyu hapis cezası istendi

Amerikalı Rahip Brunson Hakkında Ömür Boyu Hapis Cezası İstendi

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi davası kapsamında ‘FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Amerikalı rahip hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

AP’nin Doğan Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre, İzmir’deki savcıların hazırladığı iddianamede, Brunson bir terör örgütünün üyesi ve yöneticisi olmakla suçlanıyor. Amerikalı rahip hakkında hazırlanan iddianamenin dava başlamadan önce mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir yaşayan Brunson, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra tutuklanmıştı.

ABD, hakkındaki suçlamaları reddeden Brunson’ın serbest bırakılmasını uzun süredir talep ediyor.

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