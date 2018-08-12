Amerikalı Seçmen Hala Rusya’nın Sosyal Medyadaki Yönlendirmelerine Maruz Kalıyor

ABD Kongre üyeleri Facebook ve Twitter’a, platformlarını Rus sosyal medya trollerine karşı daha iyi denetlemeleri ve Moskova’ya yönelik yaptırımlar uygulamaları konusunda baskı yapıyor. Ancak bu esnada Amerikalı seçmenler, Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde, halen bölücü mesajlara karşı korumasız durumda. Uzmanların Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları değerlendirmeler bu yönde.

Harvard Üniversitesin Shorenstein Medya, Siyaset ve Kamu Politikaları Merkezi’nden First Draft News Direktörü Claire Wardle, “Sağda ya da solda hepimiz siyasi olarak yanlış bilgilerle kandırılmaya çok yakınız” diyor. Wardle’ın çalıştığı kurum özellikle internet ve sosyal medya üzerindeki doğru olmayan içeriklerle mücadele konusunda çeşitli araçlar sunuyor.

Wardle, “Yanlış bilgileri yaymaya çalışan çok sayıda insan var. Karşılaştığımız bilgiler konusunda son derece dikkatli ve şüpheci olmalıyız. Özellikle de bizi duygusal olarak etkilemeye çalışan içeriklere dikkat etmeliyiz.” dedi.

Geçen ay Facebook, kutuplaştırıcı, ırkçı, cinsiyetçi ve faşist mesajlar yayınlayan 32 sahte hesabı kapattı. 2016 yılında Rus troller Facebook, Twitter ve diğer benzer sosyal platformlar üzerinden milyonlarca Amerika vatandaşına ulaştı.