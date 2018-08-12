Amerikalı Seçmen Hala Rusya’nın Sosyal Medyadaki Yönlendirmelerine Maruz Kalıyor

ABD Kongre üyeleri Facebook ve Twitter’a, platformlarını Rus sosyal medya trollerine karşı daha iyi denetlemeleri ve Moskova’ya yönelik yaptırımlar uygulamaları konusunda baskı yapıyor. Ancak bu esnada Amerikalı seçmenler, Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde, halen bölücü mesajlara karşı korumasız durumda. Uzmanların Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları değerlendirmeler bu yönde.
Harvard Üniversitesin Shorenstein Medya, Siyaset ve Kamu Politikaları Merkezi’nden First Draft News Direktörü Claire Wardle, “Sağda ya da solda hepimiz siyasi olarak yanlış bilgilerle kandırılmaya çok yakınız” diyor. Wardle’ın çalıştığı kurum özellikle internet ve sosyal medya üzerindeki doğru olmayan içeriklerle mücadele konusunda çeşitli araçlar sunuyor.
Wardle, “Yanlış bilgileri yaymaya çalışan çok sayıda insan var. Karşılaştığımız bilgiler konusunda son derece dikkatli ve şüpheci olmalıyız. Özellikle de bizi duygusal olarak etkilemeye çalışan içeriklere dikkat etmeliyiz.” dedi.
Geçen ay Facebook, kutuplaştırıcı, ırkçı, cinsiyetçi ve faşist mesajlar yayınlayan 32 sahte hesabı kapattı. 2016 yılında Rus troller Facebook, Twitter ve diğer benzer sosyal platformlar üzerinden milyonlarca Amerika vatandaşına ulaştı.
Twitter’da 4MYSQUAD10 adıyla görünen ve şu an kapatılmış olan bir hesapta, “Beyaz Amerika suç işliyor, siyah Amerika zaman kazanıyor. Bu ne saçmalık? #siyahlarınhayatıdeğerlidir #ırkçılık” şeklinde bir mesaj yayınladı.
TEN_GOP2545 isimli bir başka hesapta da, “Müslüman otobüs şoförü tüm yolcuları indirdi ve böylece namaz kılacak yeri ve zamanı oldu” şeklinde bir mesaj paylaşılmış.
Wardle, “İnsani olarak korkuya tepki veriyoruz. Birçok yanlış bilgi korku, korkmamız gereken ve kendimizi, ailemizi ve toplumumuzu korumak zorunda olduğumuz diğer kişiler sayesinde yayılıyor” diyor.
Geçen hafta, Senato İstihbarat Komisyonu’na bilgi veren sosyal medya araştırmacıları, Rusya’nın Amerikalıları kutuplaştırmak için hiç olmadığı kadar çaba sarf ettiğini anlattı.
New York Merkezli Graphika şirketi CEO’su John Kelly, “Rusyanın manipülasyonu 2016’da bitmedi. Seçimden sonra Rus hükümeti daha da gaza bastı.” diyor.
Oxford Üniversitesi araştırmacılarından Philip Howard katıldığı bir panelde, “Yabancı aktörler, dezenformasyon kampanyalarıyla, Afrikalı-Amerikalıları, Amerikalı Müslümanları, ve ırkçı beyaz oy verenleri hedef alıyor. Ben stratejinin aynı kalmasını bekliyorum yani, kamuyu ilgilendiren konularda yanlış bilgiler yayılacak ve ciddi oranda seçmenin sandık başına gitmesi engellenmeye çalışılacak” dedi.
Siyasi analist Keneshia Grant, 2016 başkanlık seçimlerinden önce, Rusya’nın ırkçı gerginlikleri kışkırtmak adına sosyal medyayı kullandığına ilk tespit edenlerden biri olarak, halen Amerikalı seçmenlerin Rusya’nın yalan yanlış mesajlarına maruz kaldıklarını söylüyor.
Washington’da çoğunlukla Amerikalı siyahların eğitim gördüğü Howard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Grant, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Hedef aldıkları küçük topluluklar vardı. Halen bu grupların hedef alındığını ve bunun daha da etkili bir hale geldiğine inanıyorum” dedi.
Grant, 2016 yılında kendisinin Twitter hesabının birden bire bir grup sessiz ve gizemli kullanıcı tarafından takip edilmeye başlandığını söylüyor. Grant kendisinin paylaşımlarının özellikle Amerikalı siyahları etkileyecek konuları tespit etmek üzere takibe alındığına inanıyor.
Grant, “Beni trolleyen ve neler söylediğimi kontrol eden ve diğer siyahi kullanıcılar için etkili olabilecek neler paylaştığıma bakan 20-30 kadar hesap ortaya çıktı. Twitter tarafından bir e-posta mesajıyla, sahte hesaplar tarafından takibe alındığı konusunda uyarılan kişilerden biri oldum” dedi.
Sosyal medya şirketleri, kötü niyetli kişileri ve sahte hesapları ortadan kaldırmak için çabalarını arttırdı. Grant de bu çabaları takdir etse de yetersiz olduğunu söylüyor.
Harvard Araştırmacıları, dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde de bu tarz yalan haber kampanyalarının Amerika’dan daha da önce yapıldığını söylüyor.
İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi
HDP'ye Diyarbakır'da şok!
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum