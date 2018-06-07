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Amerikalı Seçmen NFL Protestolarının Vatansever Olmadığını Düşünmüyor

07.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Quinnpiac Üniversitesi’nin anketi Amerikalı seçmenin büyük kısmının milli marş çalındığı sırada protesto amacıyla diz çöken Ulusal Futbol Ligi NFL oyuncularının vatansever olmadıklarını düşünmediklerini gösterdi

Amerikalı Seçmen NFL Protestolarının Vatansever Olmadığını Düşünmüyor

Quinnpiac Üniversitesi’nin anketi Amerikalı seçmenin büyük kısmının milli marş çalındığı sırada protesto amacıyla diz çöken Ulusal Futbol Ligi NFL oyuncularının vatansever olmadıklarını düşünmediklerini gösterdi.

Katılımcıların neredeyse yüzde 60’ı protesto eylemine katılan futbolcuların vatansever olmadığını düşünmezken, yüzde 35’iyse vatansever olmadıklarını düşünüyor.

Bölünme Cumhuriyetçiler arasında daha fazla. Bu kişilerin vatansever olmadığını düşünenler Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 70’ini oluştururken, dörtte biriyse vatansever olduklarını düşünüyor.

Üniversite mezunu olmayan beyaz seçmen konuyla ilgili eşit bölünmüş durumda. Yaşa, eğitim seviyesine, cinsiyete, siyasi parti tercihine ve ırkına göre bakıldığında katılımcılar genellikle oyuncuların vatansever olmadıklarını düşünmüyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası atletlerin performans sergiledikleri alanlarda protesto eylemi düzenlemeye hakkı olduğunu söylerken yüzde 43’ü bu hakka sahip olmadıklarını kaydetti.

Ancak ırk göz önünde bulundurulduğunda anketler büyük bölünme gösteriyor. Afrika kökenli Amerikalı katılımcılar 1’e 8 oranında protesto hakkını desteklerken Latin kökenliler 1’e 2 oranında destek verdi. Beyaz seçmenin yüzde 53’ü futbolcuların protesto hakkı olmadığını düşünürken yüzde 45’i bu hakka sahip olduklarını düşünüyor.

Amerikalı seçmenin yarısından biraz fazlası Ulusal Futbol Ligi’nin milli marş sırasında futbolcuların ayakta durmasını zorunlu tutan yeni düzenlemesini desteklerken yüzde 42’si desteklemiyor.

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