Amerikalı Seçmen NFL Protestolarının Vatansever Olmadığını Düşünmüyor

Quinnpiac Üniversitesi’nin anketi Amerikalı seçmenin büyük kısmının milli marş çalındığı sırada protesto amacıyla diz çöken Ulusal Futbol Ligi NFL oyuncularının vatansever olmadıklarını düşünmediklerini gösterdi.

Katılımcıların neredeyse yüzde 60’ı protesto eylemine katılan futbolcuların vatansever olmadığını düşünmezken, yüzde 35’iyse vatansever olmadıklarını düşünüyor.

Bölünme Cumhuriyetçiler arasında daha fazla. Bu kişilerin vatansever olmadığını düşünenler Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 70’ini oluştururken, dörtte biriyse vatansever olduklarını düşünüyor.

Üniversite mezunu olmayan beyaz seçmen konuyla ilgili eşit bölünmüş durumda. Yaşa, eğitim seviyesine, cinsiyete, siyasi parti tercihine ve ırkına göre bakıldığında katılımcılar genellikle oyuncuların vatansever olmadıklarını düşünmüyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası atletlerin performans sergiledikleri alanlarda protesto eylemi düzenlemeye hakkı olduğunu söylerken yüzde 43’ü bu hakka sahip olmadıklarını kaydetti.