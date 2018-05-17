Amerikalı Senatörden Türkiye’ye Brunson ve İnsan Hakları Eleştirisi

Türkiye’de dini özgürlükler ve insan hakları konusu Senato binasında bir panelde tartışıldı. “Türkiye: İnsan Hakları ve Dini Özgürlükler krizde” konulu panele Senatör Thom Tillis de katıldı.
Rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğuna değinen Tillis bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü kaydetti.
Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’ne açıklamalarda bulunan Tillis, rahip Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olmasını eleştirdi.
Tillis, “Rahip Brunson davasına bakarsanız bu, Amerika’da bu dava konusu olmaz. Türkiye’de 20 yıllık bir geçmişi olan bir kişi ve 4 Ekim 2016 tarihinden bu yana cezaevinde tutmak için önemli bir suçlamanız yok. Türkiye’de cezaevinde olan Amerikalılar var ve olmaları gerek. Suç işlediler ve yargılandılar. Ancak bu davada yönetilen suçlamalara, devam eden süreçle hemfikir olan olduğunu sanmıyorum. Bu uygun ve adil değil” dedi.
“Türkleri önemsiyoruz” diyen Tillis, Brunson kararının ardında hükümetin olduğunu düşündüğünü kaydetti.
Senatör Tillis, ”Türk halkına bir mesajım var. Türkleri önemsiyoruz. Çok iyi insanlar, onlarla tanışma fırsatı buldum, Amerika’da birçok Türk-Amerikan meslektaşım var. Hükümetçe alındığını düşündüğüm bu karar uygunsuz ve bir NATO müttefikine yakışmıyor” ifadelerini kullandı.
Thom Tillis, Türkiye’de insan hakları konusunda endişeye neden olan alanlar olduğunu da kaydetti.
Tillis, ”Bence endişeye neden olan bir dizi alan var. Hiç kuşkusuz bazı tutuklananlar hükümetin istikrarını bozmaya çalıştı. Onlar cezaevinde olmalı, çünkü yasalara karşı geldiler. Ama diğer bazı insanlara yöneltilen suçlamalar da inandırıcı delil yok. Bizde şöyle bir inanış var: Bir kişinin suçlu olduğunu bilsek de yüzde yüz kanıtlayamazsak gitmesine izin veririz. Ama Türkiye’de cezaevindeki insanların sayısını düşününce, bunun tam tersi gibi görünüyor” dedi.
Tillis, rahip Andrew Brunson’ın İzmir’deki davasına da katılmıştı.
'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum