Amerikalı Senatörden Türkiye’ye Brunson ve İnsan Hakları Eleştirisi

Türkiye’de dini özgürlükler ve insan hakları konusu Senato binasında bir panelde tartışıldı. “Türkiye: İnsan Hakları ve Dini Özgürlükler krizde” konulu panele Senatör Thom Tillis de katıldı.

Rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğuna değinen Tillis bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’ne açıklamalarda bulunan Tillis, rahip Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olmasını eleştirdi.

Tillis, “Rahip Brunson davasına bakarsanız bu, Amerika’da bu dava konusu olmaz. Türkiye’de 20 yıllık bir geçmişi olan bir kişi ve 4 Ekim 2016 tarihinden bu yana cezaevinde tutmak için önemli bir suçlamanız yok. Türkiye’de cezaevinde olan Amerikalılar var ve olmaları gerek. Suç işlediler ve yargılandılar. Ancak bu davada yönetilen suçlamalara, devam eden süreçle hemfikir olan olduğunu sanmıyorum. Bu uygun ve adil değil” dedi.

“Türkleri önemsiyoruz” diyen Tillis, Brunson kararının ardında hükümetin olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Senatör Tillis, ”Türk halkına bir mesajım var. Türkleri önemsiyoruz. Çok iyi insanlar, onlarla tanışma fırsatı buldum, Amerika’da birçok Türk-Amerikan meslektaşım var. Hükümetçe alındığını düşündüğüm bu karar uygunsuz ve bir NATO müttefikine yakışmıyor” ifadelerini kullandı.