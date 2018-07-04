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Amerikalı Senatörden Türkiye’ye ‘Suriye’ Uyarısı

04.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Amerika’da Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinleştirmesi halinde kendini "bataklıkta bulabileceğini" savundu

Amerikalı Senatörden Türkiye’ye ‘Suriye’ Uyarısı

Amerika’da Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinleştirmesi halinde kendini "bataklıkta bulabileceğini" savundu.

Graham bu açıklamayı Bağdat ziyareti sırasında Reuters ajansına yaptı. Graham’a göre, Türkiye Amerika’nın Suriye’deki devam eden varlığını desteklemeli.

Ankara PKK’nın uzantısı olarak nitelediği YPG’ye Amerika’nın verdiği destekten rahatsız.

Graham Bağdat’tan önce Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te ve Türkiye’de de temaslarda bulunmuştu. Senatör Graham, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

Amerika’nın Suriye’den çıkmasının sonuçlarının iyi olmayacağını savunan Graham, “Suriye’de Türk ordusunun daha fazla harekatı olmasını istemezsiniz çünkü kendinizi bataklıkta bulabilirsiniz” dedi.

Geçen ay Washington ve Ankara, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi, Türk ile Amerikan güçlerinin bölgede birlikte güvenlik ve istikrarı sağlaması konusunda mutabakata varmıştı.

Türkiye, kendi güçleri ve Amerikan ordusunun bölgede koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürüttüğünü belirtiyor.

Graham, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesinin “yeterli olması gerektiğini” de söyledi.

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