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Amerikalı Tacizci Olimpiyat Doktoruna Rekor Ceza

25.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

En genci 10 yaşında olmak üzere 160’ın üzerinde çocuk yaşta sporcuya cinsel tacizden suçlu bulunan Amerika Olimpiyat Jimnastik Takımı’nın eski doktoru Larry Nassar, 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, çocku yaştaki 10 kadın sporcuya birinci derecede cinsel tacizde bulunduğu yolundaki suçlamaları kabul eden Nassar'ın davası bugün sonuçlandı ve karar açıklandı.

Nassar, geçen Temmuz ayında çocuk pornografisi suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nassar'ın taciz ettiği 18 yaşın altındaki kız sporcudan yaklaşık 160 kadarı, 16 Ocak'ta başlayan davanın görüldüğü Michigan'ın Lansing kentindeki mahkemeye gelerek ifade verdi.

Nassar'ın cinsel saldırısına uğradığını söyleyen jimnastikçiler arasında altın madalya sahibi Amerikalı Olimpiyat Şampiyonları Simone Biles, Gabby Douglas ve McKayla Maroney de var.

Kurbanların çoğu, Amerika Jimnastik Federasyonu'nu, durumun basına yansımasını önlemek amacıyla şikayetleri görmezden gelmek ve gizlemekle suçladı.

Geçen yıl Mart ayında istifa eden Federasyon Başkanı ve CEO'nun ardından, geçtiğimiz günlerde üç üst düzey kurul üyesi istifasını açıkladı.

54 yaşındaki Nassar, Olimpiyat Oyunları'nın dördünde, Amerika Jimnastik Takımı'nın doktoru olarak görev yaptı. Aynı zamanda Michigan Üniversitesi jimnastik ve kadın kürek takımlarının da doktoru olan Nassar, üniversitenin Osteopatik Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiydi.

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