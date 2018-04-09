Amerikalı yetkililer: Kuzey Kore nükleer silahlar konusunu görüşmeye hazır

Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin kendilerine nükleer silahlardan arınma konusunu görüşmeye hazır olduklarını ilettiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Mayıs ayında yapılacak zirvenin hazırlıkları sürerken, iki ülke yetkilileri arasında düzenli iletişimin kurulduğu da belirtiliyor.

Daha önce iki ülkenin, Kuzey Kore'nin müttefiki Çin ve ABD'nin müttefiki Güney Kore aracılığıyla iletişim kurdukları biliniyordu.

ABD ve Kuzey Koreli istihbarat yetkililerinin pek çok kez konuştukları ve üçüncü bir ülkede buluştukları belirtiliyor.

Zirvenin nerede yapılacağı ise henüz kamuoyuna duyurulmadı.

BBC muhabiri, nükleer silahlardan arındırılmayı Pyongyang ve Washington'ın farklı yorumlayabileceğini söylüyor.

Zirve gerçekleşirse ilk kez görevdeki bir ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmiş olacak.

Washington ve Pyongyang arasında görüşmelerin yürütüldüğü haberleri geçen ay çıktığında oldukça şaşkınlık yaratmıştı.

İki lider geçen yıl karşılıklı olarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuş, nükleer kapasiteleriyle birbirlerini korkutmaya çalışmışlardı.