Amerikalılar ‘Haber Yorgunu’ mu?

Bugünlerde haberlerden kaçmak neredeyse imkansız. 24 saat yayın yapan haber kanalları, neredeyse sürekli haber yayınlayan web siteleri ve elbetteki sosyal medya. Hepsi birden Amerikalılar’ın kendilerini yıpranmış hissetmelerini sağlamak için biraraya gelmiş gibiler.

Washington’daki Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 70’i kendisini bir nevi haber bombardımanı altında hissediyor. Geri kalan yüzde 30mevcut haber yoğunluğundan memnun.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler kendilerini ‘haber yorgunu’ olarak hissediyor. Cumhuriyetçiler ya da Cumhuriyetçi eğilimli kişiler “tükenmişlik duygularını” ifade etmeye daha eğilimli. Bu kişilerin yüzde 77’si haberlerden yorulduklarını söylüyor. Demokratlar ve Demokrat eğilimli kişilerdeyse bu oran yüzde 61.

Şaşırtıcı olmayan şekilde haberlerden en çok bıktıklarını söyleyenler en çok haber okuyan ya da izleyenler.

Pew’in araştırmasına göre haber medyasına karşı daha olumsuz bakanların haberden bıkkınlık, yorgunluk bildirme oranı daha yüksek.