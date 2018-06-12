Amerikalılar ‘Haber Yorgunu’ mu?

Bugünlerde haberlerden kaçmak neredeyse imkansız. 24 saat yayın yapan haber kanalları, neredeyse sürekli haber yayınlayan web siteleri ve elbetteki sosyal medya. Hepsi birden Amerikalılar’ın kendilerini yıpranmış hissetmelerini sağlamak için biraraya gelmiş gibiler.
Washington’daki Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 70’i kendisini bir nevi haber bombardımanı altında hissediyor. Geri kalan yüzde 30mevcut haber yoğunluğundan memnun.
Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler kendilerini ‘haber yorgunu’ olarak hissediyor. Cumhuriyetçiler ya da Cumhuriyetçi eğilimli kişiler “tükenmişlik duygularını” ifade etmeye daha eğilimli. Bu kişilerin yüzde 77’si haberlerden yorulduklarını söylüyor. Demokratlar ve Demokrat eğilimli kişilerdeyse bu oran yüzde 61.
Şaşırtıcı olmayan şekilde haberlerden en çok bıktıklarını söyleyenler en çok haber okuyan ya da izleyenler.
Pew’in araştırmasına göre haber medyasına karşı daha olumsuz bakanların haberden bıkkınlık, yorgunluk bildirme oranı daha yüksek.
Ulusal haberler veren medyanın işini çok iyi yapmadığını, ya da hiç iyi yapmadığını söyleyenlerin yüzde 80’i, haberlerden yorulduklarını söylüyor.
Medyanın işini nispeten iyi yaptığını söyleyenlerin de yüzde 69’ı haberlerden bıktığını belirtiyor. Medyanın işini çok iyi yaptığını söyleyenlerinse yüzde 48’i ‘haber yorgunluğu’ yaşıyor.
Araştırmaya katılanların sadece yüzde 17’si haber medyasının kamuoyunu bilgilendirme konusunda çok iyi bir iş yaptığını düşünüyor. Ankete katılanların dörtte biri en önemli ulusal haberler konusunda medyanın halkı çok kötü bilgilendirdiğini düşünüyor.
Katılımcıların yüzde 58’iyse medyanın nispeten iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.
Bir Twitter kullanıcısı haber yorgunluğu hissetmemek için sadece belli başlı haberlerle ilgilendiğini söylüyor.
Bir başkası da bu bıkkınlıktan yalan haberleri sorumlu tutuyor.
Haberler konusunda hissedilen yorgunluk farklı demografik gruplarda farklı sonuçlar veriyor. Beyazların yüzde 73’ü kendisini haberler konusunda bitkin hissediyor. Siyah Amerikalılar ya da Latinler’inse yüzde 55’i bu konuda kendisini yorgun hissediyor. Kadınlar erkeklere göre haberlerden daha fazla bıkmış durumda. Oran yüzde 71’e 64. 65 yaşın üzerindekiler de gençlere göre haberler konusunda daha az yorgunluk ve bıkkınlık hissettiklerini söylüyor.
Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Son Dakika! Tarihi anlaşmanın ardından Kuzey Kore'ye kötü haber
Grip oteline 16 bin lira ücretle hasta aranıyor
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum