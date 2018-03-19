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Amerikalılar Irak’ın İşgali Konusunda Hala Bölünmüş Durumda

19.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Yeni bir anket Amerikalıların 2003’teki Irak’ın işgali konusunda hala bölünmüş olduklarını gösteriyor. Savaştan 15 yıl sonra Amerikalıların neredeyse yarısı, yüzde 48’i Irak’a karşı askeri harekatı yanlış buluyor, yüzde 43’ü ise kararın doğru bulduklarını belirtiyor

Amerikalılar Irak’ın İşgali Konusunda Hala Bölünmüş Durumda

Yeni bir anket Amerikalıların 2003’teki Irak’ın işgali konusunda hala bölünmüş olduklarını gösteriyor.

Savaştan 15 yıl sonra Amerikalıların neredeyse yarısı yüzde 48’i Irak’a karşı askeri harekatı yanlış buluyor, yüzde 43’ü ise kararı doğru bulduklarını belirtiyor.

Anket Pew Araştırma Merkezi tarafından yapıldı.

Cumhuriyetçilerin yüzde 61’i karara destek verirken, Demokratların sadece yüzde 27’si kararın doğru olduğunu savunuyor.

Pew, 15 yıl süresince Amerikalıların konuyla ilgili görüşlerinin dalgalandığını kaydediyor.

2003 yılında Irak’ın işgalinden sadece birkaç gün sonra işgale destek verenlerin oranı yüzde 71’di. Sadece halkın yüzde 22’si karşıt görüş belirtmişti.

Sadece bir yıl sonra savaşa destek yüzde 55’e düşmüş, 2005 yılındaysa destek verenler ve karşı çıkanların oranı yüzde 47’de eşitlenmişti.

2014 yılında yapılan bir ankette de işgale destek en düşük düzeyde yüzde 38’de kalmıştı. Aynı yıl savaşa karşı çıkanların oranı da yüzde 50 olarak belirlenmişti.

Ankete katılanların yüzde 53’ü Irak’taki amaçlara ulaşmada çoğunlukla baaşarısız olunduğunu düşünürken,yüzde 39’luk kesim ise amaçlara ulaşıldığı görüşünde.

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