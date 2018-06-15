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Amerikalılar Silahlı Şiddete Karşı Tepkili

15.06.2018 20:50 | Son Güncelleme

2 Haziran, Amerika’da Silahlı Şiddet Bilinçlenme Günü’ydü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikler çerçevesinde turuncu kıyafetler giyen Amerikalılar, silahlı şiddetin son bulması için gösteriler yaptı, silahsızlandırma çağrısında bulundu

Amerikalılar Silahlı Şiddete Karşı Tepkili

2 Haziran, Amerika’da Silahlı Şiddet Bilinçlenme Günü’ydü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikler çerçevesinde turuncu kıyafetler giyen Amerikalılar, silahlı şiddetin son bulması çağrısı yaptı.

Turuncu kıyafetleriyle Washington’daki Anacostia Parkı’na akın eden eylemciler, siyasetçiler ve halk, silahlı şiddete kurban gidenleri andı.

Sarah Dachos'a göre, silahlı şiddet, ülkede, kentlerde, mahallelerde kabul edilemez boyutlara erişti. Özellikle Washington’da silahlı şiddet eylemlerinde artış olduğunu görünüyor.

Turuncu Eylem, 2013’te, Barack Obama’nın ikinci dönem başkanlık yemin töreni gösterilerine katıldıktan bir hafta sonra vurularak öldürülen 15 yaşındaki bir genç kızın anısına başlatılmıştı.

Arkadaşları, genç kızı anmak için turuncu giymeye başlamıştı. Turuncu, avcıların ormanda kendilerini korumak için tercih ettileri renk.

Charles Allen, “Daha geçen gün üç kişinin öldürüldüğü yerdeydim. Sokakta kanlı bir pantolon vardı. Kaldırımdaki kan izleriyse hala duruyor, mahalleliler bu izlerin etrafından yürüyordu. Bu, silahlı şiddetin bir ölçüde kabullenildiğini gösteriyor. Oysa bu kabul edilemez bir durum.” şeklinde konuşuyor.

American Üniversitesi’nden Stef Woods’a göre bir hareketin başarılı olabilmesi için bilinçlendirme kampanyası olmanın ötesine geçmesi ve ölçülebilir sonuçlara odaklanması şart.

Stef Woods,

parkland’daki lise saldırısından sonra 14 eyaletin, silah yasalarını sıkılaştırdığını, 19 firmanın da Ulusal Ateşli Silahlar Birliği NRA’le ilişkilerini kestiğini söylüyor. Woods, bu, Parkland’ın bardağı taşıran son damla olduğunun göstergesi olduğunu da sözlerine ekliyor.

Anacostia’daki etkinliğe katılanlar, seçmen kaydı yaptırma imkanı da buldu. Kimileriyse siyasi tartışmalara katıldı. Ancak çoğu katılımcı için en önemlisi, toplum bilinci oluşturmaktı.

Tamar King,

genellikle katıldıkları diğer toplantılar daha çok lobi faafiyetlerine odaklandıklarını,oysa burada birbiriyle bağ kurma fırsatı yakaladıklarını belirtiyor.

Anacostia’daki bu etkinlik, Amerika’da 1-3 Haziran arasında düzenlenen yürüyüş, toplantı ve kampanyalardan sadece biriydi.

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