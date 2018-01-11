Amerikalılar Trump’a Temkinli Ama Ekonomiden Memnun

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre Amerikalı seçmenlerin yüzde 53'ü Başkan Donald Trump'ın zeki olduğunu düşünüyor. Ancak buna karşın ankete katılanların yüzde 57'si Trump'ın başkanlık için uygun biri olmadığı kanısında.

1106 kişiyi kapsayan araştırma 5-9 Ocak tarihleri arasında bire bir görüşme yöntemiyle yapıldı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını okullardaki notlar gibi A, B,C şeklinde değerlendirmesi istenenlerden yüzde 43'ü A, B ve C notları verirken yüzde 56'sı D veya F vermeyi uygun gördü. Son grupta F verenler yüzde 39 oldu.

Trump'ın kendisinin son derece kararlı bir dahi olduğu şeklindeki açıklamasına karşın ankete katılanların yüzde 69'u Trump'ı dengeli biri olarak görmediğini söyledi, buna karşı çıkanların oranı da yüzde 28 oldu. Amerikalı seçmenlerin yüzde 57'si Trump'ın başkanlık için uygun olmadığını söylerken Trump'a bu konuda destek verenlerin oranı yüzde 40 oldu.

Ankete katılanların yüzde 59'u Trump'ın dürüst olmadığını ve liderlik vasıflarına sahip olmadığını söylerken yüzde 59'u Trump'ın sıradan Amerikan vatandaşlarını düşünmediği kanısında olduğunu belirtti. Yüzde 65 Trump'ın kendileriyle aynı değerleri paylaşmadığını öne sürmesine karşın yüzde 59 Başkan'ın güçlü bir kişi olduğunu ifade etti. Yüzde 39 ise Başkanın güçlü bir olduğu tezine karşı çıktı.