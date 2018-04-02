Amerikalılar’ın Yüzde 25’i Sürekli ‘Online’

Amerikalılar’ın yüzde 25’i neredeyse sürekli online olduklarını söylüyor.
Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir çalışmanın sonuçlarına göre 2015 yılında Amerikalı yetişkinlerin yüzde 21’i internette çok fazla vakit harcadıklarını söylerken bu oran şimdi yüzde 26’ya yükselmiş durumda.
Araştırmaya göre halkın yüzde 77’si de her gün bir şekilde internete bağlanıyor. İnterneti kullanmadığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 11.
İnternete bağlanma oranının bu kadar yükselmesinin nedenlerinden biri, akıllı telefonların sayısının artması. Her 10 Amerikalı yetişkinden 8’i en azından arada sırada bile olsa internete akıllı telefonlar üzerinden bağlandıklarını söylüyor. Akıllı telefon kullananların yüzde 89’u internete hergün bağlandığını, yüzde 31’iyse neredeyse sürekli online durumda olduğunu belirtiyor.
Telefon yerine internete bilgisayar üzerinden bağlananların oranı yüzde 54. Bilgisayarda çok uzun süre internete bağlı kaldığını söyleyenlerin oranıysa sadece yüzde 5.
Tahmin edileceği gibi, hemen hemen sürekli online olduğunu söyleyenler arasında gençler çoğunlukta ve gençlerin yüzde 39’u neredeyse sürekli online olduğunu söylüyor. Gençlerin yarısı da günde birkaç kez internete bağlandığını belirtiyor. 65 yaş üzerindeki Amerikalılar’ın da yüzde 8’i internete sürekli bağlandığını, yüzde 30’uysa gün içinde birkaç kez bağlandığını kaydediyor.
30-49 yaş arasındaki Amerikalılar da neredeyse gençler kadar çok internete bağlanıyor. 50-64 yaş grubunda internete sürekli bağlı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 17 ve 3 yıl öncesine göre bu kişilerin sayısı yüzde 5 artmış durumda.
İnterneti çok sık kullandığını söyleyen grup, eğitim seviyesi yüksek olan yetişkinler, siyah Amerikalılar ve şehirlerde yaşayan yüksek gelire sahip kişiler.
Üniversite eğitimi almış olanların üçte biri hemen hemen sürekli online olduğunu söylüyor. Eğitim düzeyi daha düşük olanlardaysa bu oran yüzde 20 seviyesinde.
Siyah Amerikalılar’ın yüzde 37’si internete sürekli bağlı olduğunu söylerken yüzde 92’si en azından hergün mutlaka internete girdiğini belirtiyor. Buna karşın Latin kökenlilerin yüzde 30’u, beyaz Amerikalılar’ınsa yüzde 27’si sürekli online olduğunu söylüyor. Beyaz Amerikalılar’ın internet kullanma sıklıkları değişmezken, hispanikler ve siyah Amerikalılar’da yükseliş göze çarpıyor.
Gelir düzeyi de internette ne kadar zaman harcandığı konusunda önemli etkenlerden biri. Pew’in sonuçlarına göre yıllık geliri 75 bin dolar ve üzerinde olan Amerikalı yetişkinlerin yüzde 35’i internete neredeyse sürekli bağlı olduğunu söylüyor. Yıllık kazancı 30 bin doların altında olanlardaysa bu oran yüzde 27.
Şehirlerde yaşayan Amerikalılar’ın yüzde 27’si internete sürekli bağlı olduğunu söylerken kırsal kesimde yaşayanlarda bu oran yüzde 15’i geçmiyor.
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