Amerikalılar’ın Yüzde 25’i Sürekli ‘Online’

Amerikalılar’ın yüzde 25’i neredeyse sürekli online olduklarını söylüyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir çalışmanın sonuçlarına göre 2015 yılında Amerikalı yetişkinlerin yüzde 21’i internette çok fazla vakit harcadıklarını söylerken bu oran şimdi yüzde 26’ya yükselmiş durumda.

Araştırmaya göre halkın yüzde 77’si de her gün bir şekilde internete bağlanıyor. İnterneti kullanmadığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 11.

İnternete bağlanma oranının bu kadar yükselmesinin nedenlerinden biri, akıllı telefonların sayısının artması. Her 10 Amerikalı yetişkinden 8’i en azından arada sırada bile olsa internete akıllı telefonlar üzerinden bağlandıklarını söylüyor. Akıllı telefon kullananların yüzde 89’u internete hergün bağlandığını, yüzde 31’iyse neredeyse sürekli online durumda olduğunu belirtiyor.

Telefon yerine internete bilgisayar üzerinden bağlananların oranı yüzde 54. Bilgisayarda çok uzun süre internete bağlı kaldığını söyleyenlerin oranıysa sadece yüzde 5.

Tahmin edileceği gibi, hemen hemen sürekli online olduğunu söyleyenler arasında gençler çoğunlukta ve gençlerin yüzde 39’u neredeyse sürekli online olduğunu söylüyor. Gençlerin yarısı da günde birkaç kez internete bağlandığını belirtiyor. 65 yaş üzerindeki Amerikalılar’ın da yüzde 8’i internete sürekli bağlandığını, yüzde 30’uysa gün içinde birkaç kez bağlandığını kaydediyor.