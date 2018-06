Amerikan Basınında Türkiye Seçimleri-23 Haziran

New York Times ayrıca yarınki seçimler öncesinde Türkiye'deki muhalif dalgayla ve bu dalganın Erdoğan açısından ne anlama geldiğiyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Erdoğan'ın iki ay önce erken seçime gidileceğini açıkladığında zafer kazanacağından emin olduğunu, ancak 15 yıldan uzun süredir Türkiye'yi değiştiren liderin giderek daha korunmasız hale geldiğini yazıyor. Gazeteye göre asıl sorulması gereken soru, Erdoğan'ın ne ölçüde yara alabilir hale geldiği. New York Times, seçimlerin Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde de dikkatle izleneceğini, Türkiye'nin, Erdoğan'ın popülist otoriter rejimiyle demokratik değişim arasında bir seçim yapacağını bildiriyor. Haber şöyle devam ediyor: ”Erdoğan'ın kamuoyu yoklamalarında hala önde olduğu görülüyor. Ancak ekonominin aniden kötüye gitmeye başlamasıyla oluşan memnuniyetsizlik, hızla yayılıyor. Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanıp kazanmayacağı, memnuniyetsizliğin ve mutsuzluğun tabanına ne kadar işlediğine bağlı. Tarımın çökmesi, liranın hızla değer kaybetmesi, gıda fiyatlarının aniden artması, muhalefete göre Erdoğan'a sandıklarda şok yaşatabilir. Erdoğan'ın seçim kampanyalarına egemen olduğuna şüphe yok. En büyük ve en fazla kampanya posterleri, Erdoğan'a ait. Yaptığı mitingler her televizyon kanalında canlı yayınlanıyor, sesi her yerde duyuluyor. Ülkeyi OHAL altında yönetiyor, iktidarın her kolunu kontrol ediyor, uysallaştırılmış yargıya güveniyor. Muhalefete göre kamu çalışanlarına Erdoğan'ın mitinglerine katılma emri veriliyor ve işlerini kaybetmemeleri için Erdoğan'a oy vermeleri söyleniyor. Çoğu Erdoğan yanlısı patronların sahip olduğu medyaysa ne yazacağı konusunda hükümetten talimat alıyor. Ancak memnuniyetsizlik sinyalleri de var. Destekçileri Erdoğan'ı sevdiklerini söyleseler de birçokları, mitingler bitmeden sahadan ayrılıyor. Temel Karamollaoğlu gibi Erdoğan'ın eski İslamcı müttefikleri, Erdoğan'a karşı seslerini en çok yükseltenler arasında. Öte yandan soğan fiyatlarının aniden artması, ana akım televizyon kanallarında bile haber oldu. Meral Akşener, ülke tarımını ihmal ettiği için Erdoğan'ı vatana ihanetle suçladı. Muhalefet bir yandan da her türlü hile ve şiddet eylemine karşı hazırlık yapıyor. Sandık güvenliğini sağlamak için binlerce gönüllüyü seferber eden muhalefet partileri, mühürsüz oyların da geçerli sayılacağı kararı, oy kullanılacak bazı merkezlerin kapatılması ve sandıkların başka yerlere taşınması nedeniyle türlü zorluklarla karşı karşıya. Kürt oylarıysa her iki taraf için çok önemli.”