Amerikan Basınında Türkiye Seçimleri-23 Haziran

Amerikan basını, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine çok az süre kala Türkiye'yle ilgili haber ve yorumlar yayınlamaya devam ediyor.

New York Times, ”Erdoğan'ın Zamanı Doldu mu?” başlıklı bugünkü başyazısında, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemini ve Erdoğan'ın bu seçimlerde neden ilk kez kaybetme korkusuyla karşı karşıya olduğunu irdeliyor. Gazete, ilk kez 2003'te iktidara gelen Erdoğan'ın örnek bir Müslüman demokrasi kurma çabalarını uzun zaman önce bir kenara bıraktığını, bunun yerine otoriter bir hükümet oluşturarak, dini giderek daha çok öne çıkararak ve anayasayı değiştirerek gücünü pekiştirecek ve tüm kurumları kendisine bağlayacak bir başkanlık sistemi getirdiğini kaydediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Bu seçimler, cumhurbaşkanına daha da fazla yetki sağlayacağı için sandık başına gitme konusundaki istekliliğin arttığı görülüyor. Erdoğan avantajlı durumda olsa da ilk kez şimdiye kadarki en güçlü muhalefetle karşı karşıya. Uzmanlar, bu durumun Erdoğan'ı korkuttuğunu söylüyor. Kim kazanırsa kazansın bu, Türk demokrasisi için iyi bir işarettir. Erdoğan iktidarının tehlikeleri ve zafiyeti, Erdoğan'ı iktidara taşıyan ekonomi ve kalkınma patlamasının sönmeye başlamasıyla giderek daha açık hale geldi. Yolsuzlukları teşvik eden, hukukun üstünlüğünü erozyona uğratan Erdoğan, Amerika ve diğer NATO müttefiklerinden uzaklaştı, Rusya ve İran'a yaklaştı. Türkiye'ye giren yabancı yatırımlar azaldı, daha istikrarlı siyasi iklimlerin peşine düren Türk sermayesi ülkeyi terk etmeye başladı. 2019'da yapılacak seçimlerin 18 ay öne çekilmesi, Erdoğan'ın savunmasızlığının ve iktidarda kalma konusunda diretmesinin göstergesi. AKP'nin 2015'teki genel seçimlerden kayıpla çıkması 2016'daki başarısız darbe girişimi, kendisine ve ailesine yönelik yolsuzluk suçlamaları, Erdoğan'ı zayıflattı. Erdoğan şimdi Türk ekonomisinin sorunlar yaşadığı, liranın değer kaybettiği, kentli, orta sınıf ve genç seçmenleri dahil destekçi kaybına uğradığı bir dönemde popülaritesinin daha fazla yitirmeden ve durum kötüleşmeden bir seçimi daha garanti altına almaya çalışıyor. Erdoğan'ın kaybedecek çok şeyi var. Şimdiye kadar üç kez başbakanlık, bir kez de cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan meclis, ordu, yargı ve medya üzerindeki kontrolunu pekiştirmek için gücünü, yolsuzlukları ve hükümetin imkanlarını kullandı. Ancak hiçbiri, Erdoğan'ın kendini güvende hissetmesini sağlayamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'yle ittifak yaptı, hükümet yetililerinin sandıkları kontrol etmesine izin vererek seçim adaletini tehdit etti, sandıkların yerini değiştirdi, mühürsüz oyların da geçerli sayılmasını sağladı. Erdoğan endişelenmekte haklı. Muhalif aday Muharrem İnce, Erdoğan'ı Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlere girmeye zorlayacak en güçlü aday. Birleşmiş bir muhalefet, mecliste çoğunluğu elde edebilir. Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek için ne gerekiyorsa yapması bekleniyor. Ancak böyle bir durum, toplumda tepki yaratabilir ve ekonomik ve siyasi istikrarı daha da bozabilir. Muhalefetin şansı olduğu unutulmamalı. Bir yıl önce bu olasılık söz konusu değildi. Erdoğan ne kadar çok denerse denesin siyasi rekabeti yok etmeyi başaramadı. NATO'nun en çok stratejik öneme sahip üyelerinden birinin demokrasi ateşi, küresel popülizm dalgası tarafından henüz söndürülemedi.”