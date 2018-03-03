Amerikan Ekonomisinde Mart Ayı Beklentileri Neler?

ABD piyasaları 2018’in ikinci ayını geride bıraktı.

Ocak ayının ortasında gerçekleşen ve endeksleri son iki yılı en düşük seviyesine indiren sert düşüşlerin ardından başlayan düzelme dönemi, yerini dalgalanmaların sık yaşandığı seanslara bıraktı.

Bu hafta yapılan önemli açıklamaların ardından belki de daha stresli bir döneme girdiğimizi söylemek yanlış olmaz.

Geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri, Amerika Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Jerome Powell, Senato üyelerine Merkez Bankası’nın 2018 planları konusunda açıklamalarda bulundu.

Powell göreceli olarak faiz oranlarını arttırmaya inandığını ve ekonominin patlama noktasında olduğunu düşünmediğini söyledi. Powell’dan gelen bu yorumlar FED’in enflasyonun beklentiler doğrultusunda yükselmesini öngördüğünü gösteriyor.

Ama şu ana kadar gelen ekonomik veriler enflasyonun hala %2 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre eğer enflasyon yükselmezse, yeni FED Başkanı Powell’in faiz arttırma politikasına destek bulması oldukça zor olacak.