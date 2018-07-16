HABER

Amerikan gazetesi Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 07:23 | Son Güncelleme

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Washington Post gazetesine verdiği tam sayfa ilanda gazetenin okurlarına FETÖ hakkında uyarılarda bulundu ve elebaşı Gülen'in iadesini istedi.

Amerikan gazetesi Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı

TASC, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı sebebiyle ABD'nin en saygın gazetelerinden birisi olan Washington Post'a tam sayfa ilan vererek FETÖ hakkında uyarılarda bulundu.

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.

20180716_2_31478448_35698670_Web

İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi.

Amerikalılardan Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.

AA

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Dünyanın beklediği zirve! Trump-Putin bugün ilk kez baş başa görüşecekDünyanın beklediği zirve! Trump-Putin bugün ilk kez baş başa görüşecek
Putin'den sürpriz vize kararıPutin'den sürpriz vize kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Washington Post 15temmuz2017

En Çok Okunan Haberler

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın beklediği zirve! Trump-Putin bugün ilk kez baş başa görüşecek

Dünyanın beklediği zirve! Trump-Putin bugün ilk kez baş başa görüşecek

Putin'den sürpriz vize kararı

Putin'den sürpriz vize kararı

İsrail roketleri, Halep'te Suriye askeri mevzilerini vurdu

İsrail roketleri, Halep'te Suriye askeri mevzilerini vurdu

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.