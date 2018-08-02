Amerikan İstihbaratı Rusya’nın Seçimlere Müdahale Çabalarından Hala Kaygılı

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Amerikan istihbaratının seçim güvenliği ve Rusya’nın hala seçimlere müdahale etmeye çalıştığı konusunda kaygılı olduğunu kaydetti.

Coats, “İstihbarat camiası hem yaklaşan ara seçimler hem de 2020 başkanlık seçimleri konusunda kaygı duymaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Yetkililere göre seçimler öncesinde beklenen yasadışı faaliyetler arasında oy vermeyi engellemek için yapılan yasa dışı girişimler, yasadışı kampanya finansmanı, oy verme alt yapısına yönelik siber saldırılar ve seçilen yetkilileri hedef alan bilgisayarlara sızma gibi eylemler yer alıyor.

Coats, “Rusya’nın ara seçimlere müdahalesiyle ilgili olarak Rusya’dan Amerika’yı zayıflatmaya ve bölmeye çalışan yaygın bir mesaj kampanyası görmeye devam ediyoruz. İzlemeye ve bu tür girişimler karşısında uyarıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, FBI Başkanı Christopher Wray, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Ulusal Güvenlik Dairesi Direktörü Paul Nakasone’yle birlikte Beyaz Saray’da düzenlenen brifingde Trump yönetiminin seçim güvenliğini sağlama girişimleriyle ilgili bilgi verdi.

FBI Başkanı Christopher Wray, seçimlere müdahale konusunda FBI olarak soruşturma başlattıklarını kaydetti. Wray, “Ruslar’ın adaylardan ve hükümet yetkililerinden bilgisayarlara sızmak suretiyle bilgi çalmaya çalıştığını da biliyoruz” diye konuştu.

Wray, Amerikan seçimlerine gölge düşürmeye çalışan tek ülkenin Rusya olmadığını da kaydetti.

