Amerikan Piyasaları İçin Önemli Hafta

Amerikan piyasaları için önemli bir haftaya başlıyor. Bir yandan bugün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başlayacak ve iki gün sürecek olan G20 maliyet bakanları toplantısından çıkacak kararlar, diğer yandan Washington’dan geçen hafta yapılan açıklamalar, Robert Mueller’in soruşturmasından çıkabilecek ve Trump yönetimini etkileyebilecek haberler Wall Street için büyük önem taşıyor.
Cuma günü Amerikan piyasalarının kapanışına doğru gelen FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe’in kovulma haberinin ertesinde Dow Jones %1,57, S&P 1,04, ve Nasdaq %1,27 oranında değer kaybetmişti. Her ne kadar geçen hafta Bank of America - Merrill Lynch yatırım bankasının verilerine göre hisse piyasasına $43,3 milyar dolar yatırılmış ama buna rağmen piyasalar başkentten yayılan belirsizlik yüzünden dalgalanmaların sıklaştığı ve ‘Trump-trade’ adı verilen yükseliş döneminin sonunun geldiğini gösteren seanslar yaşıyorlar. BAML’in verilerine göre 2018’in başından bu yana gelişmekte olan ülke piyasalara 41 milyar dolar, Japonya’ya ise 31 milyar dolar yatırım yapılmış. Washington’da ikinci bir vergi reformu yapılacağına dair dedikodular devam ederken, yatırımcılar bir kez daha risk almak yerine Amerika dışına yatırım yapmayı seçiyor. Geçen hafta Rusya’nın Amerikan seçimlerini manipüle ettiğine dair yapılan açıklamalar sosyal medya şirketlerinin hisselerini düşürmüş, özellikle 50 milyon üyesinin hesaplarının hack edildiği açıklanan Facebook için %4’e varan bir düşüş olmuştu. Uzmanlar bu hafta da endeksleri teknoloji hisselerinin aşağı çekebileceğini düşünüyor. Twitter, Snap ve Google’n sahibi Alphabet de cuma günü değer kaybeden hisselerin arasında yer alıyordu.
Çarşamba yapılacak olan Merkez Bankası toplantısına değinmek istiyorum: Wall Street bu toplantıdan bir faiz artışı bekliyor. Yatırımcılar Jerome Powell’in eski başkan Janet Yellen’e oranla daha agresif bir politika izleyeceğini düşünüyor ve bu hafta gelecek bir faiz artışının ardından 2018 sonuna kadar en az 3 kez daha faiz artışı bekleniyor. Kredi kartı faizlerine yansıyacak artışlar bankaların gelirlerini de olumlu etkiliyor. Kredi kartı borcu olan Amerikalılar için kötü bir haber faizlerin artması olacak.
Bugün Arjantin’in başkentinde G20 maliye bakanları toplantısı başlıyor. 20 ülkenin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Başkan Trump’un gümrük getirme politikasına çözüm üretmeye çalışacak. Toplantı aynı zamanda 30 Kasım’da Buenos Aires’te devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı G20 zirvesine hazırlık niteliğinde olacak. Bloomberg’in hafta sonu yayınladığı bir araştırmaya göre gümrük kısıtlamaları eğer gerçekleşirse, 2020 yılına kadar küresel ekonomiden yaklaşık 470 milyar dolar çekilmesine yol açacak.
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