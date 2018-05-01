Amerikan Piyasalarında Önemli Hafta

Geçtiğimiz haftayı %1 düşüşle kapatan ABD hisse senedi piyasaları birçok önemli şirketin çeyrek raporlarını açıkladıkları ve önemli ekonomik verilerin açıklanacağı bir haftaya başlıyor.

Yeni bir çeyrek başlangıcı ve politik belirsizliklerin etkisinde dalgalanmaların yaşandığı günlerin ardından finans piyasalarının gözü aralarında Apple, Merck, Pfizer ve Apple’ın da bulunduğu 2.880 şirketin çeyrek raporlarında olacak. Bu hafta teknoloji hisselerinin işlem gördüğü NASDAQ Endeksi için en önemli hafta diyebiliriz.

Bu şirketlere değinmeden önce Pazar günü açıklanan telekomünikasyon sektöründeki önemli bir birleşme haberine değinmek istiyorum: ABD’nin en büyük üçüncü ve dördüncü telekomünikasyon şirketleri T-mobile ve Sprint birleşmeye karar verdiklerini açıkladı. Bu birleşmenin ardından ABD genelinde üç büyük telekomünikasyon grubu kalacak: Verizon, AT&T ve T-Mobile. T-Mobile’in CEO’su John Legere dün yaptığı açıklamada bu birleşmeyle şirketi ABD’nin 5G servisinde en büyük telekom şirketi yapmayı amaçladıklarını ve binlerce kişiye yeni iş sahaları yaratılacağını açıkladı. Bu birleşme Amerikalı tüketicilere beklenen kolaylığı sağlayacak mı, yoksa zaten gelişmiş ülke standartlarına göre çok yüksek meblağlar ödeyen tüketiciler için fiyatların daha da yükselmesine mi sebep olacak, bunu zaman gösterecek.