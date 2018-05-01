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Amerikan Piyasalarında Önemli Hafta

01.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftayı %1 düşüşle kapatan ABD hisse senedi piyasaları birçok önemli şirketin çeyrek raporlarını açıkladıkları ve önemli ekonomik verilerin açıklanacağı bir haftaya başlıyor

Amerikan Piyasalarında Önemli Hafta

Geçtiğimiz haftayı %1 düşüşle kapatan ABD hisse senedi piyasaları birçok önemli şirketin çeyrek raporlarını açıkladıkları ve önemli ekonomik verilerin açıklanacağı bir haftaya başlıyor.

Yeni bir çeyrek başlangıcı ve politik belirsizliklerin etkisinde dalgalanmaların yaşandığı günlerin ardından finans piyasalarının gözü aralarında Apple, Merck, Pfizer ve Apple’ın da bulunduğu 2.880 şirketin çeyrek raporlarında olacak. Bu hafta teknoloji hisselerinin işlem gördüğü NASDAQ Endeksi için en önemli hafta diyebiliriz.

Bu şirketlere değinmeden önce Pazar günü açıklanan telekomünikasyon sektöründeki önemli bir birleşme haberine değinmek istiyorum: ABD’nin en büyük üçüncü ve dördüncü telekomünikasyon şirketleri T-mobile ve Sprint birleşmeye karar verdiklerini açıkladı. Bu birleşmenin ardından ABD genelinde üç büyük telekomünikasyon grubu kalacak: Verizon, AT&T ve T-Mobile. T-Mobile’in CEO’su John Legere dün yaptığı açıklamada bu birleşmeyle şirketi ABD’nin 5G servisinde en büyük telekom şirketi yapmayı amaçladıklarını ve binlerce kişiye yeni iş sahaları yaratılacağını açıkladı. Bu birleşme Amerikalı tüketicilere beklenen kolaylığı sağlayacak mı, yoksa zaten gelişmiş ülke standartlarına göre çok yüksek meblağlar ödeyen tüketiciler için fiyatların daha da yükselmesine mi sebep olacak, bunu zaman gösterecek.

Bu sabah piyasalar açılmadan ilaç üreticisi ALLERGAN ve fastfood devi McDonalds 2018 ilk çeyrek raporlarını açıkladı.

Yarın sağlık sigortasında en büyük piyasa payına sahip olan AETNA, ilaç şirketleri Merck ve Pfizer, Apple ve Snapchat’ın sahibi Snap raporlarını açıklayacaklar. Ayrıca Jerome Powell’in başkanlık yapacağı ikinci Amerika Merkez Bankası’nın (FED) toplantısı da yarın başlıyor, bu toplantıda Powell’in faiz oranıyla ilgili kararı piyasaların dikkatle beklediği bir haber. Bu toplantıda faiz artış kararı olmayacağı ancak Haziran ayında çeyrek puanlık bir artış gelebileceği beklentisi var piyasalarda.

FED’in Salı günü başlayan ve Çarşamba sona erecek olan toplantısından çıkacak faiz kararı dışında, CVS, Humana, Kraft Metlife, Spotify ve Tesla da çeyrek raporlarını açıklıyor. Perşembe günü Dupont, Cigna ve Kellogg, Cuma günü ise Çin’in Amazon’la en büyük rakibi kabul edilen Alibaba satış sitesi çeyrek raporunu açıklayacak ve piyasalar Cuma günü ayrıca Nisan ayı istihdam raporunu bekliyor olacaklar.

Kısaca çok önemli bir haftaya giriyoruz, 2.880 şirketin çeyrek raporları, FED faiz kurulu toplantısı, Nisan ayı istihdam raporu gibi önemli haberlerin açıklanacağı bu hafta bakalım piyasalara nasıl hareketler getirecek.

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