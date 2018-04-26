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Amerikan Senatosu, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun dışişleri bakanı olarak atanmasını onayladı

26.04.2018 20:08 | Son Güncelleme

Amerikan Senatosu, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun dışişleri bakanı olarak atanmasını onayladı

Amerikan Senatosu, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun dışişleri bakanı olarak atanmasını onayladı

Amerikan Senatosu, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun dışişleri bakanı olarak atanmasını onayladı.

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